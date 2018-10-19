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Insegurança no comércio

SEXTA - Arrombamentos no ES: delegacia será aberta após furtos

Governo vai criar unidade este ano; onda de crimes assusta
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 out 2018 às 00:44

Publicado em 19 de Outubro de 2018 às 00:44

Concessionária foi alvo de vandalismo em Vitória Crédito: André Falcão
Após uma onda de arrombamentos, vandalismo e roubo ao comércio, o governo do Estado decidiu criar uma delegacia especializada para atender a esse tipo de crime. O anúncio veio em resposta às queixas de insegurança no setor que, desde agosto, tem sido alvo frequente da ação de criminosos. Ainda não há detalhes sobre como e onde a unidade vai funcionar, mas a expectativa é que entre em operação até o fim do ano.
A situação crítica se revela em números: em menos de 12 horas, entre a noite de quarta-feira e a madrugada de quinta-feira (18), pelo menos seis estabelecimentos foram atacados por bandidos. Em Cariacica, foram duas ocorrências, uma delas com reféns.
Arrombamentos no comércio, Delegacia será aberta após furtos na Grande Vitória
O caso aconteceu em uma loja de eletrodomésticos na Avenida Expedito Garcia, em Campo Grande, por volta das 19 horas, quando o gerente já estava baixando as portas de aço. Seis pessoas foram feitas reféns, inclusive duas crianças  filhos do gerente, que foram buscá-lo no trabalho com a mãe  enquanto quatro criminosos roubavam objetos de valor: 20 celulares, cinco televisões e 10 tablets foram levados - entre itens do mostruário e do estoque.
Já no bairro Aparecida, também em Cariacica, uma mercearia foi arrombada na madrugada e do local foram levados produtos como chinelos, lâmpadas e panelas. Segundo o proprietário, que preferiu não se identificar, não é a primeira vez que o estabelecimento é alvo de furtos.
VANDALISMO
 
Em Vitória, outras quatro ocorrências foram registradas na madrugada. Criminosos quebraram a vidraça de três lojas  uma concessionária, uma funerária e o espaço onde ficava uma outra concessionária foram atacados  na Avenida Vitória. A polícia investiga se foi um ato de vandalismo ou uma tentativa frustrada de praticar um crime.
Na Vitoriawagen, segundo o vigilante, o ataque aconteceu por volta das 2 horas. Ele viu quando homens passaram em um carro, em baixa velocidade. Depois, o vigia ouviu apenas um barulho e, quando foi checar, encontrou a frente do estabelecimento com os vidros estilhaçados.
Na funerária, a situação foi similar: os criminosos também passaram em um carro e arremessaram um objeto, que quebrou a porta de vidro do estabelecimento. Ficamos muito assustados, conta Jeferson Castro, proprietário do local.
Na loja da antiga concessionária, que está com placas de aluguel, as vidraças também foram quebradas. Os donos dos estabelecimentos ainda estão fazendo o levantamento dos prejuízos com o ataque, mas não tiveram nada levado pelos bandidos.
INVASÃO
Também em Vitória, uma loja de eletrodomésticos foi invadida na madrugada por criminosos. Segundo a Polícia Militar, uma pessoa foi detida durante o arrombamento e, diferentemente de ocorrências anteriores na Grande Vitória, não foi utilizado nenhum carro para invadir o local.
De acordo com o delegado Henrique Vidigal, três pessoas participaram da ação, levando, entre outros objetos, vários celulares. Mas, para Vidigal, não há relação da ocorrência de arrombamento com as outras três registradas na Avenida Vitória. A princípio não há relação entre os casos, afirmou o delegado.

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