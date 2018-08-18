Setor cardiovascular da Santa Casa de Vitória vai voltar a funcionar

A unidade vai receber um repasse de R$ 4,3 milhões Crédito: Reprodução | Google Maps

Hospital Santa Casa de Vitória, que está desabilitado desde 2016, deve funcionar ainda neste ano, com atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS). É que a unidade vai contar com um reforço de R$ 4,3 milhões do governo do Estado, que serão destinadas para a realização de procedimentos no local. O setor cardiovascular dode, que está desabilitado desde 2016, deve funcionar ainda neste ano, com atendimento pelo. É que a unidade vai contar com um reforço de R$ 4,3 milhões do, que serão destinadas para a realização de procedimentos no local.

De acordo com o diretor administrativo da unidade, Fabrício Gaeede, devido ao investimento, o hospital pretende fazer cerca de 100 procedimentos cirúrgicos cardiológicos por mês. "O hospital passa a atender a demanda ambulatorial também, que são exames de diagnósticos, por exemplo, o cateterismo. Vamos fazer em torno de 200 procedimentos por mês".

Outros exames de diagnósticos, como por exemplo, o teste de esforço e doppler, também serão realizados no local. "Na soma desses procedimentos ambulatoriais serão feitos em torno de 400 a 500 exames por mês. Além de cerca de 200 consultas com especialistas em cardiologia e angiologia vascular", disse.

A previsão é que o setor esteja disponível aos pacientes em outubro deste ano. "O grande diferencial é que a Santa Casa vai atender paciente na sua linha horizontal completa, ou seja, ele vai fazer o atendimento de diagnóstico, ele vai fazer o atendimento de urgência e emergência, o procedimento de intervenção cirúrgica e o pós-tratamento também", finalizou.

NOVOS LEITOS DE UTI NA UNIDADE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Cachoeiro de Itapemirim também deve receber investimentos para a compra de novos equipamentos para reforçar a saúde no local. Ao total, serão repassados 2,4 milhões para a habilitação de leitos de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). O Hospital Santa Casa detambém deve receber investimentos para a compra de novos equipamentos para reforçar ano local. Ao total, serão repassados 2,4 milhões para a habilitação de leitos de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI).

Dos serviços prestados na unidade, mais de 80% são para pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS).

As duas unidades terão os recursos incorporados ao Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade (MAC), com repasse do Fundo Estadual de Saúde.