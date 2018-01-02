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Linhares

Sete pessoas ficam feridas em acidente em Pontal do Ipiranga

Um motorista com sinais de embriaguez teria feito uma ultrapassagem e acabou colidindo com outros dois veículos de passeio na estrada que liga Linhares a Pontal do Ipiranga
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jan 2018 às 12:31

Publicado em 02 de Janeiro de 2018 às 12:31

Vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Sete pessoas ficaram feridas em um acidente que aconteceu na estrada que liga Linhares a Pontal do Ipiranga, no Norte do Espírito Santo, por volta das 16h da tarde desta segunda (01). Um motorista com sinais de embriaguez teria feito uma ultrapassagem e acabou colidindo com outros dois veículos de passeio.
Em um dos veículos o volante chegou a se soltar e o motorista ficou preso às ferragens. Entre os feridos havia também uma mulher grávida. As vítimas foram encaminhadas para hospitais de Linhares e o estado de saúde de todas é estável.
O motorista que teria causado o acidente fez o teste de bafômetro e foi encaminhado para a delegacia de Linhares. O resultado do teste não foi divulgado. No local, ele ainda declarou à equipe de reportagem da TV Gazeta que todos bebem uma cervejinha no Natal.
 

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