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Imunização

Sesa suspende vacinação contra o sarampo em adultos no ES

O objetivo é permitir que unidades de saúde priorizem a campanha nacional de vacinação contra a gripe
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 abr 2020 às 18:37

Publicado em 13 de Abril de 2020 às 18:37

Vacinação contra sarampo
Vacinação contra o sarampo foi suspensa pela secretaria de Saúde Crédito: Prefeitura de Vila Velha / Divulgação
A Secretaria de Saúde do Espírito Santo (Sesa) decidiu adiar a vacinação contra o sarampo para pessoas entre 20 e 49 anos que começaria neste mês. O objetivo, segundo decreto publicado nesta segunda-feira (13) no diário oficial do Estado, é que as unidades de saúde priorizem a campanha nacional de vacinação contra a gripe (Influenza). 
A campanha de vacinação contra o sarampo só deve ser retomada, segundo a Sesa, depois do dia 9 de maio, dependendo da situação epidemiológica da Covid-19 no Estado.  

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"Devido ao risco epidemiológico da Covid-19 e por não haver casos de sarampo confirmados no Espírito Santo este ano, foi pactuado entre Estado e municípios que essa campanha será realizada a partir do dia 9 de maio", firmou o órgão em nota. 

PRIORIDADE PARA VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE

Por conta da pandemia de coronavírus, aumentou a necessidade de imunização principalmente dos grupos de risco, contra os vírus das influenza A e B. A intenção é frear a propagação da gripe para preservar a capacidade do sistema de saúde, e permitir que os hospitais foquem no atendimento aos casos mais graves da Covid-19.

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Segundo a Sesa, devido à capacidade reduzida de produção dos laboratórios mundiais, a vacina para a gripe é direcionada a grupos prioritários na rede pública, cuja campanha, que neste ano começou com os idosos, segue até o dia 22 de maio. Danielle Grillo destaca que, mesmo não abrangendo toda a população, boa parte é contemplada permitindo a redução significativa da circulação dos vírus Influenza, principal objetivo das autoridades em saúde.

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