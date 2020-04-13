Sesa suspende vacinação contra o sarampo em adultos no ES

Vacinação contra o sarampo foi suspensa pela secretaria de Saúde Crédito: Prefeitura de Vila Velha / Divulgação

Secretaria de Saúde do Espírito Santo (Sesa) decidiu adiar a vacinação contra o sarampo para pessoas entre 20 e 49 anos que começaria neste mês. O objetivo, segundo decreto publicado nesta segunda-feira (13) no diário oficial do Estado, é que as unidades de saúde priorizem a campanha nacional de vacinação contra a gripe (Influenza).

A campanha de vacinação contra o sarampo só deve ser retomada, segundo a Sesa, depois do dia 9 de maio, dependendo da situação epidemiológica da Covid-19 no Estado.

"Devido ao risco epidemiológico da Covid-19 e por não haver casos de sarampo confirmados no Espírito Santo este ano, foi pactuado entre Estado e municípios que essa campanha será realizada a partir do dia 9 de maio", firmou o órgão em nota.

PRIORIDADE PARA VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE

Por conta da pandemia de coronavírus, aumentou a necessidade de imunização principalmente dos grupos de risco, contra os vírus das influenza A e B. A intenção é frear a propagação da gripe para preservar a capacidade do sistema de saúde, e permitir que os hospitais foquem no atendimento aos casos mais graves da Covid-19.