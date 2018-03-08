Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Educação Pública

Servidores públicos protestam em Vitória

A manifestação teve início na Praça de Jucutuquara, em Vitória , e segue em direção à Praça Oito, no Centro de Vitória

Publicado em 08 de Março de 2018 às 13:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 mar 2018 às 13:00
Um protesto realizado por servidores do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Espírito Santo (Sindiupes) deixou o trânsito lento na manhã desta quinta-feira (08) em Vitória.
A manifestação teve início na Praça de Jucutuquara, na Avenida Vitória, e seguiu em direção à Praça Costa Pereira, no Centro da Capital. O grupo está ocupou duas faixas da via. A reivindicação é por valorização dos funcionários e recomposição de perdas inflacionadas. 
Por volta de 10h40 os manifestantes chegaram a Praça Costa Pereira, onde fizeram um abraço simbólico, e liberaram o trânsito. O protesto acabou por volta de 11h. A Guarda Municipal acompanhou o movimento.
Os servidores informaram que às 14h haverá um novo ato.
O OUTRO LADO
A Prefeitura de Vitória informou que anunciou a reposição de toda a perda relativa à inflação de 2017, para 13.500 servidores municipais, e ainda a progressão salarial de mais de 3,3 mil servidores, além de ter reajustado o tíquete alimentação em 28%, também em janeiro deste ano.
Com informações de Kaique Dias
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Mulher morre ao bater motoneta em poste na Serra
Imagem de destaque
O exercício físico simples que pode ajudar a melhorar a memória
Hospital Dr Jayme Santos Neves possui contêineres para atender ao provável aumento da demanda para os casos de Covid-19
Morador de rua tem o corpo incendiado enquanto dormia em Nova Almeida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados