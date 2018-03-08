Servidores públicos protestam em Vitória

Um protesto realizado por servidores do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Espírito Santo (Sindiupes) deixou o trânsito lento na manhã desta quinta-feira (08) em Vitória.

A manifestação teve início na Praça de Jucutuquara, na Avenida Vitória, e seguiu em direção à Praça Costa Pereira, no Centro da Capital. O grupo está ocupou duas faixas da via. A reivindicação é por valorização dos funcionários e recomposição de perdas inflacionadas.

Por volta de 10h40 os manifestantes chegaram a Praça Costa Pereira, onde fizeram um abraço simbólico, e liberaram o trânsito. O protesto acabou por volta de 11h. A Guarda Municipal acompanhou o movimento.

Os servidores informaram que às 14h haverá um novo ato.

O OUTRO LADO

A Prefeitura de Vitória informou que anunciou a reposição de toda a perda relativa à inflação de 2017, para 13.500 servidores municipais, e ainda a progressão salarial de mais de 3,3 mil servidores, além de ter reajustado o tíquete alimentação em 28%, também em janeiro deste ano.

Com informações de Kaique Dias