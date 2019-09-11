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Por recomposição salarial

Servidores estaduais fazem assembleia e passeata no Centro de Vitória

Categoria deliberou sobre as negociações de recomposição salarial e analisou uma possível paralisação
Gina Strozzi

Gina Strozzi

Publicado em 

11 set 2019 às 08:46

Publicado em 11 de Setembro de 2019 às 08:46

Servidores públicos estaduais fizeram uma assembleia na manhã desta quarta-feira (11), no Centro de Vitória, para deliberar sobre as negociações de recomposição salarial e analisar uma possível paralisação da categoria. Estiveram presentes sindicatos de vários setores do funcionalismo público como saúde, educação, segurança, além de funcionários de órgãos e autarquias do governo.
Servidores estaduais fazem assembleia e passeata no Centro de Vitória
O ato teve concentração em frente ao Edifício Fábio Ruschi, onde funciona a Secretaria Estadual de Gestão e Recursos Humanos, e terminou com a realização da assembleia em frente ao Palácio Anchieta. Lá, eles decidiram por realizar um novo encontro no dia 30 de setembro, estendendo um prazo de negociações com o governo e também para mobilizar mais servidores públicos para uma greve geral de serviços no Estado, como explica o presidente do Sindipúblicos, Tadeu Guerzet.
"Até esse dia, vamos passar nos órgãos fazendo um processo de convencimento, de acúmulo de forças para realizarmos a greve do serviço público. Essa greve deve ocorrer enquanto o governo não der uma posição, uma contraproposta em relação ao que nós encaminhamos para eles, de reajuste salarial", disse.
> Servidores reivindicam 5,5% de aumento salarial ao governo do ES
Os servidores alegam perdas salarias de 26,51% nos últimos cinco anos. Mesmo com o governo anunciando que não deve fornecer reajuste para funcionários neste ano, a categoria pede 5,56% de recomposição salarial, a fixação de uma data-base anual para revisão de salários, e a implantação de uma mesa de negociações permanente.
Procurada, para a comentar o ato e as pautas expostas pela categoria nesta quarta-feira, a Secretaria de Estado de Governo não respondeu até o fechamento desta reportagem. Em entrevista à coluna Vitor Vogas, o titular da pasta Tyago Hoffmann afirmou que "neste momento, não há aumento previsto”, mas que governo está dialogando com servidores.

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