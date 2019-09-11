Servidores públicos estaduais fizeram uma assembleia na manhã desta quarta-feira (11), no Centro de Vitória, para deliberar sobre as negociações de recomposição salarial e analisar uma possível paralisação da categoria. Estiveram presentes sindicatos de vários setores do funcionalismo público como saúde, educação, segurança, além de funcionários de órgãos e autarquias do governo.

Your browser does not support the audio element. Servidores estaduais fazem assembleia e passeata no Centro de Vitória

O ato teve concentração em frente ao Edifício Fábio Ruschi, onde funciona a Secretaria Estadual de Gestão e Recursos Humanos, e terminou com a realização da assembleia em frente ao Palácio Anchieta. Lá, eles decidiram por realizar um novo encontro no dia 30 de setembro, estendendo um prazo de negociações com o governo e também para mobilizar mais servidores públicos para uma greve geral de serviços no Estado, como explica o presidente do Sindipúblicos, Tadeu Guerzet.

"Até esse dia, vamos passar nos órgãos fazendo um processo de convencimento, de acúmulo de forças para realizarmos a greve do serviço público. Essa greve deve ocorrer enquanto o governo não der uma posição, uma contraproposta em relação ao que nós encaminhamos para eles, de reajuste salarial", disse.

ategoria pede 5,56% de recomposição salarial, a fixação de uma data-base anual para revisão de salários, e a implantação de uma mesa de negociações permanente. Os servidores alegam perdas salarias de 26,51% nos últimos cinco anos. Mesmo com o governo anunciando que não deve fornecer reajuste para funcionários neste ano, a c, a fixação de uma data-base anual para revisão de salários, e a implantação de uma mesa de negociações permanente.