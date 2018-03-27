Servidores da educação voltam a protestar em Vila Velha

Servidores da educação pública municipal de Vila Velha realizaram um novo protesto na manhã desta terça-feira (27). Já é a terceira manifestação neste mês. O grupo saiu da Avenida Luciano das Neves, na altura do Shopping Vila Velha, até a sede da Prefeitura Municipal de Vila Velha (PMVV), na Avenida Santa Leopoldina.

Eles reivindicam valorização, reajuste salarial, vale-transporte e tíquete-alimentação. A professora Luciana Medeiros dos Santos, de 45 anos, contou que os servidores vão discutir sobre uma possível paralisação geral dos funcionários da rede pública de ensino na próxima assembleia do Sindiupes.

A Guarda Municipal de Vila Velha informou que cerca de 300 pessoas participaram da movimentação, que começou por volta de 9h30. O trânsito ficou lento. A manifestação acabou por volta de 11h30.

PREFEITURA DE VILA VELHA