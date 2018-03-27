Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Manifestação

Servidores da educação voltam a protestar em Vila Velha

Já é a terceira manifestação dos profissionais neste mês. Eles reivindicam valorização, reajuste salarial, vale-transporte e tíquete-alimentação

Publicado em 27 de Março de 2018 às 14:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mar 2018 às 14:14
Servidores da educação pública municipal de Vila Velha realizaram um novo protesto na manhã desta terça-feira (27). Já é a terceira manifestação neste mês. O grupo saiu da Avenida Luciano das Neves, na altura do Shopping Vila Velha, até a sede da Prefeitura Municipal de Vila Velha (PMVV), na Avenida Santa Leopoldina.
Eles reivindicam valorização, reajuste salarial, vale-transporte e tíquete-alimentação. A professora Luciana Medeiros dos Santos, de 45 anos, contou que os servidores vão discutir sobre uma possível paralisação geral dos funcionários da rede pública de ensino na próxima assembleia do Sindiupes.   
A Guarda Municipal de Vila Velha informou que cerca de 300 pessoas participaram da movimentação, que começou por volta de 9h30. O trânsito ficou lento. A manifestação acabou por volta de 11h30.
PREFEITURA DE VILA VELHA 
A Prefeitura de Vila Velha informou que, de acordo com o secretário municipal de Educação, a Prefeitura está empenhada na negociação com as organizações sindicais de professores. A administração municipal ainda relatou que uma nova reunião com a Comissão Permanente de Negociação da Prefeitura e os servidores públicos municipais da Educação foi agendada para o próximo dia (03), na sede da PMVV.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Ela teve um sonho que levou ao diagnóstico de câncer: o cérebro realmente envia mensagens enquanto dormimos?
Alimentação saudável ajuda no controle da pressão alta
Como prevenir a pressão alta: 7 hábitos essenciais contra a hipertensão
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 26/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados