Servidora é baleada em tentativa de assalto em Cariacica

Uma servidora pública foi baleada na perna em tentativa de assalto durante viagem de aplicativo, na madrugada deste sábado (3), em Itaquari, Cariacica. Outra passageira estava no carro, também o motorista, quando dois homens armados em uma moto emparelharam com o veículo, mas o condutor arrancou com o carro e conseguiu escapar.
Por volta de 3h40 deste sábado (3), uma design de interiores, de 26 anos, uma estudante e uma servidora pública, ambas de 25 anos, solicitaram uma viagem da Praia do Canto, em Vitória, com destino a Itaquari, em Cariacica. Ao chegaram no bairro de Cariacica para deixar a estudante em casa, dois homens em uma moto se aproximaram do veículo anunciando um assalto.
As vítimas afirmam que os suspeitos estavam alterados e gritavam muito. Assustado, o motorista de aplicativo acelerou o carro e, neste momento, um dos bandidos atirou e acertou uma das portas traseiras, atingindo a canela da servidora pública. Após o ataque, condutor arrancou com o veículo e os bandidos desistiram.
O motorista foi até a 4ª Delegacia de Campo Grande em busca de ajuda. A vítima baleada foi encaminhada ao Hospital Meridional, em Cariacica, e o boletim de ocorrência foi registrado. Os policiais acionaram o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes), que patrulhou o bairro em busca dos suspeitos após pegarem informações sobre características físicas. Um dos suspeitos foi identificado em um bar.
O homem, assim que viu a Polícia Militar (PM) tentou correr, mas tropeçou. Foi capturado e controlado após entrar em luta corporal com os PMs. O suspeito, de 18 anos, foi encaminhado até a delegacia para ser ouvido. O delegado irá tomar as medidas cabíveis após a declaração.
Com informações de Victor Muniz