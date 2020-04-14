Servidora da Sesa no ES testa positivo para o novo coronavírus

Sede da Secretaria Estadual de Saúde, na Enseada do Suá Crédito: Ricardo Medeiros

Segundo a Sesa, a mulher trabalhava em cargo administrativo na subsecretaria de Regulação. Ela já estava afastada desde a última terça-feira (7) porque apresentava sintomas gripais. Como é trabalhadora da área da saúde e por apresentar sintomas por dentro da janela de quatro a oito dias, ela fez o teste, que deu positivo.

Os demais servidores que atuavam no mesmo setor foram afastados. Aqueles que tinham sintomas foram encaminhados para avaliação médica e para coleta de amostras.