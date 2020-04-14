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Covid-19

Servidora da Sesa no ES testa positivo para o novo coronavírus

Colegas que atuavam no mesmo setor e apresentavam sintomas gripais foram encaminhados para atendimento médico e para coleta de amostras
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 abr 2020 às 21:03

Publicado em 13 de Abril de 2020 às 21:03

Sede da Secretaria Estadual de Saúde, na Enseada do Suá
Sede da Secretaria Estadual de Saúde, na Enseada do Suá Crédito: Ricardo Medeiros
Uma servidora da Secretaria de Saúde do Espírito Santo (Sesa) foi diagnosticada com Covid-19. Por conta do resultado positivo para a contaminação do novo coronavírus, os demais servidores do setor que apresentavam algum tipo de sintoma gripal foram encaminhados para avaliação médica e para testagem nesta segunda-feira (13).  
Segundo a Sesa, a mulher trabalhava em cargo administrativo na subsecretaria de Regulação.  Ela já estava afastada desde a última terça-feira (7) porque apresentava sintomas gripais. Como é trabalhadora da área da saúde e por apresentar sintomas por dentro da janela de quatro a oito dias, ela fez o teste, que deu positivo. 

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Os demais servidores que atuavam no mesmo setor foram afastados. Aqueles que tinham sintomas foram encaminhados para avaliação médica e para coleta de amostras. 
A reportagem apurou que o setor de Regulação foi isolado e que uma equipe de limpeza fez a desinfecção do local nesta segunda-feira (13).  A Sesa reforçou que a servidora que testou positivo encontra-se em isolamento domiciliar.

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