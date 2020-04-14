Servidora da Sesa no ES testa positivo para o novo coronavírus

Uma servidora da Secretaria de Saúde do Espírito Santo (Sesa) foi diagnosticada com Covid-19. Por conta do resultado positivo para a contaminação do novo coronavírus, os demais servidores do setor que apresentavam algum tipo de sintoma gripal foram encaminhados para avaliação médica e para testagem nesta segunda-feira (13).
Segundo a Sesa, a mulher trabalhava em cargo administrativo na subsecretaria de Regulação. Ela já estava afastada desde a última terça-feira (7) porque apresentava sintomas gripais. Como é trabalhadora da área da saúde e por apresentar sintomas por dentro da janela de quatro a oito dias, ela fez o teste, que deu positivo.
Os demais servidores que atuavam no mesmo setor foram afastados. Aqueles que tinham sintomas foram encaminhados para avaliação médica e para coleta de amostras.
A reportagem apurou que o setor de Regulação foi isolado e que uma equipe de limpeza fez a desinfecção do local nesta segunda-feira (13). A Sesa reforçou que a servidora que testou positivo encontra-se em isolamento domiciliar.