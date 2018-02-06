Serviços do Banestes ficam fora do ar e clientes reclamam

Clientes do Banestes que tentaram utilizar os serviços de caixas eletrônicos, em Vitória, e aplicativo de celular, na tarde desta segunda-feira (5), encontraram os sistemas fora do ar. Alguns internautas enviaram registros de tentativas em diferentes agências da capital e em nenhuma delas o serviço estava funcionando.
O Banestes confirmou a paralisação no sistema, mas já garantiu que os serviços estão normalizados. Veja nota na íntegra:
O Banestes informa que houve uma pequena instabilidade em seus sistemas, mas todos os serviços foram rapidamente estabilizados e já estão normalizados. Em caso de dúvidas, os clientes podem ligar para o Serviço de Atendimento ao Consumidor Banestes (SAC), telefone 0800-727-0474, que funciona 24 horas por dia.