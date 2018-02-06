Serviços do Banestes ficam fora do ar e clientes reclamam

Banco Banestes Crédito: banestes

Clientes do Banestes que tentaram utilizar os serviços de caixas eletrônicos, em Vitória, e aplicativo de celular, na tarde desta segunda-feira (5), encontraram os sistemas fora do ar. Alguns internautas enviaram registros de tentativas em diferentes agências da capital e em nenhuma delas o serviço estava funcionando.

O Banestes confirmou a paralisação no sistema, mas já garantiu que os serviços estão normalizados. Veja nota na íntegra: