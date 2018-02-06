Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pane

Serviços do Banestes ficam fora do ar e clientes reclamam

Tanto os serviços do caixa eletrônico quanto os do aplicativo de celular ficaram fora do ar na tarde desta segunda-feira (5)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 fev 2018 às 21:35

Publicado em 05 de Fevereiro de 2018 às 21:35

Banco Banestes Crédito: banestes
Clientes do Banestes que tentaram utilizar os serviços de caixas eletrônicos, em Vitória, e aplicativo de celular, na tarde desta segunda-feira (5), encontraram os sistemas fora do ar. Alguns internautas enviaram registros de tentativas em diferentes agências da capital e em nenhuma delas o serviço estava funcionando.
O Banestes confirmou a paralisação no sistema, mas já garantiu que os serviços estão normalizados. Veja nota na íntegra:
O Banestes informa que houve uma pequena instabilidade em seus sistemas, mas todos os serviços foram rapidamente estabilizados e já estão normalizados. Em caso de dúvidas, os clientes podem ligar para o Serviço de Atendimento ao Consumidor Banestes (SAC), telefone 0800-727-0474, que funciona 24 horas por dia.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Turistas, eu sei o que vocês fizeram no verão passado
Castle Hill da Javé recebe novos moradores com evento sofisticado em Vargem Alta
Contrutora do ES recebe novos moradores de empreendimento de luxo em Vargem Alta
Imagem de destaque
Falta de defensores públicos gera gasto anual de R$ 14 milhões com advogados

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados