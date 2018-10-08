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Defesa Civil

Serra registra maior índice de chuva nesta madrugada no ES

No decorrer desta semana, a previsão é de que o ar seco e quente ganhe força sobre o Espírito Santo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 out 2018 às 18:40

Publicado em 08 de Outubro de 2018 às 18:40

Tempo chuvoso Crédito: Vitor Jubini - GZ
A madrugada desta segunda-feira (8) foi de chuva forte na Grande Vitória mas, de acordo com a Defesa Civil do Espírito Santo, apesar de expressivo, o acumulado de água não gerou transtornos, e nenhuma ocorrência foi registrada no órgão.
> Total de mortos em terremoto e tsunami na Indonésia sobe para 1.948
Entre os municípios do Espírito Santo, o que registrou o maior índice de chuva foi a Serra, com 48,45 milímetros em 24 horas. Em seguida, Vitória registrou 39,21 milímetros, Vila Velha com 26,39 milímetros e, por último, Guarapari, com 21,23 milímetros. Os demais municípios ficaram abaixo de 15 milímetros. 
VEJA COMO FUNCIONA A MEDIÇÃO
SEMANA DE AR SECO E QUENTE
No decorrer desta semana, a previsão é de que o ar seco e quente ganhe força sobre o Espírito Santo. Segundo o instituto Climatempo, nesta segunda-feira (8) ainda pode chover de forma fraca e moderada em algumas áreas do Vale do Rio Doce e do Espírito Santo, inclusive sobre Vitória, mas o sol deve aparecer também.
Já a partir desta terça-feira (9), esta massa de ar seco deve avançar mais ainda sobre o Sudeste e, com isso, o tempo deve ficar firme, com predomínio de sol e sem chuva sobre o Estado.

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