Serra registra maior índice de chuva nesta madrugada no ES

A madrugada desta segunda-feira (8) foi de chuva forte namas, de acordo com ado Espírito Santo, apesar de expressivo, o acumulado de água não gerou transtornos, e nenhuma ocorrência foi registrada no órgão.

Entre os municípios do, o que registrou o maior índice de chuva foi a, com 48,45 milímetros em 24 horas. Em seguida,registrou 39,21 milímetros,com 26,39 milímetros e, por último,, com 21,23 milímetros. Os demais municípios ficaram abaixo de 15 milímetros.

No decorrer desta semana, a previsão é de que o ar seco e quente ganhe força sobre o Espírito Santo. Segundo o instituto Climatempo, nesta segunda-feira (8) ainda pode chover de forma fraca e moderada em algumas áreas do Vale do Rio Doce e do Espírito Santo, inclusive sobre Vitória, mas o sol deve aparecer também.