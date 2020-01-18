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Jacaraípe

Serra recebe segunda edição do Circuito de Verão da TV Gazeta

Neste sábado (18) os moradores e visitantes da Praia de Jacaraípe poderão aproveitar a programação que promete agitar a areia, em atividades que acontecerão das 8h às 13h, dentre elas aulas de funcional, dança, brincadeiras, games e outras

Publicado em 17 de Janeiro de 2020 às 21:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jan 2020 às 21:38
Praia da Costa recebe o primeiro Circuito de Verão 2020 da TV Gazeta Crédito: Adessandro Reis
Após o sucesso da abertura do Circuito de Verão da TV Gazeta, realizada no último sábado (11) na Praia da Costa, em Vila Velha, será a vez do município da Serra receber mais uma edição. Neste sábado (18) os moradores e visitantes da Praia de Jacaraípe poderão aproveitar a programação que promete agitar a areia, em atividades que acontecerão das 8h às 13h, dentre elas aulas de funcional, dança, brincadeiras, games e outras.
Mais uma vez levaremos o Circuito de Verão para o município da Serra, especificamente para a Praia de Jacaraípe. Tradicionalmente, é o maior público participante das edições anteriores, além de o local ser um belo cartão postal do Estado. O evento é uma oportunidade de reunirmos as famílias em um ambiente de brincadeiras e atividades que zelam pelo bem-estar e boa saúde afirma Bruno Araújo, gerente de Projetos e Eventos da Rede Gazeta. O circuito, que está na sua sétima edição, terá a presença da equipe da Rádio Litoral FM comandando a trilha sonora.

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O secretário de Turismo, Cultura, Esportes e Lazer da Serra, Alessandre Motta Rios, afirma que eventos como esse ajudam a fomentar o empreendedorismo local e aumentam a circulação de pessoas nas orlas. É uma oportunidade que o poder público tem de interagir com as famílias, tanto de moradores quanto de turistas, complementa.
Em 2019, o Circuito de Verão da TV Gazeta reuniu mais de 12 mil pessoas. Neste ano, a programação acontecerá durante quatro sábados com atividades para toda a família. Além das atividades, haverá distribuição limitada de brindes do patrocinador oficial do evento, o Sicoob.

PRÓXIMAS PRAIAS

Praia de Jacaraípe  18 de janeiro
Praia do Morro  25 de janeiro
Praia de Camburi  01 de fevereiro

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