Serra e Vila Velha se preparam para ter polos tecnolgicos

Fazenda Camping, em Vila Velha, foi oferecida pelo proprietário para a instalação de um parque tecnológico Crédito: Fernando Madeira | GZ

Enquanto não se define o futuro do Parque Tecnológico de Vitória, os municípios vizinhos começam a se preparar com áreas e incentivos para receber as empresas do setor, dando os primeiros passos para criar os seus polos tecnológicos. Liderando esta corrida vem o município da Serra, que já conta até com legislação específica.

É o que relata o secretário de Desenvolvimento Econômico da Serra, Paulo Menegueli. Temos uma lei de inovação já pronta. O que pode ocorrer, no processo de implantação, é algum ajuste pequeno, o que não será difícil porque temos um grupo permanente para discutir estes assuntos, relatou.

Segundo Menegueli, o objetivo da atual administração é transformar a Serra em um município inovador e para isto estão fazendo diversas parcerias. O que ajuda no projeto, destaca, é o fato do município ter vocações naturais em muitos setores. Cita como exemplo a presença de várias faculdades, hospitais e empresas instaladas no município. Setores que podem demandar produtos e inovação, como aplicativos, serviços, equipamentos, e queremos estar preparados, independente do aconteça em Vitória, diz.

O que favorece o município da Serra, acrescenta Menegueli, é que além de já ter uma legislação e vocações naturais, conta com espaço físico em vários pontos do município, muitos deles já com zoneamento específico no Plano Diretor Municipal (PDM). Temos um grupo conversando e criando um projeto de inovação. O primeiro passo é criar um polo de inovação e tecnologia. queremos trazer outras empresas âncoras, que demandem produtos, e incentivar sua produção. Assim, de um polo vamos chegar a um parque, pondera.

OUTRO

Vila Velha também tem interesse em receber empresas do setor de tecnologia e inovação, como relata o secretário de Desenvolvimento Urbano e Mobilidade, Antônio Marcus Carvalho Machado. Mas a cidade ainda não conta com legislação específica sobre o assunto.

O novo PDM, que está sendo avaliado pelos vereadores da cidade, contempla a criação de um Núcleo de Desenvolvimento, voltado para ciência e pesquisa, que pode vir a abarcar um polo ou até um parque tecnológico, como explica Machado. É a garantia do zoneamento que permitirá a construção, por exemplo, de um polo ou parque tecnológico em várias áreas do município, relata.

Ele cita como exemplo áreas próximas a ES 388, a BR 101, outra próxima a Vale Encantado. A legislação vai depender do tipo de projeto que será instalado, relatou.

Outra área é a da Fazenda Camping, cujo proprietário, Eduardo Pignaton, propôs a instalação de um parque tecnológico. Segundo Machado, o interesse do proprietário ainda não foi oficializado na prefeitura. Mas aquela região é uma zona de interesse empresarial, portanto, o mais difícil já foi viabilizado, a área e o zoneamento, pontuou.

Os secretário da Serra e de Vila Velha destacam que não apostam no insucesso do projeto da Capital. O projeto de Vitória, com aquele perfil, não tem como ser transferido para a Serra. Estamos estudando outras alternativas, diz Menegueli. Para Machado, os projetos de Vila Velha podem até ser complementares.

OS INCENTIVOS

SERRA

Liderança

A cidade já possui uma lei de inovação aprovada que favorece, por exemplo, a instalação de um polo tecnológico.

Espaço

O secretário de Desenvolvimento Econômico da Serra, Paulo Menegueli, o diz que município possui diversas áreas e vocação natural em diversos setores

VILA VELHA





Preparação

O novo PDM, em discussão na Câmara, inclui a criação de um Núcleo de Desenvolvimento que abrange várias áreas da cidade onde poderão ser instalados polos tecnológicos

Futuro

Leis específicas vão ser trabalhadas de acordo com as demandas dos setores.

EMPRESÁRIOS DÃO SINAL VERDE PARA PARQUE CANELA-VERDE

Empresários e pessoas ligadas à área de tecnologia deram sinal verde para a construção do parque tecnológico em Vila Velha. Segundo eles, muitos empresários teriam interesse em investir na cidade, que possui potencial para receber esse tipo de projeto.

Segundo o presidente da TecVitória, Fábio Oliveira, a Grande Vitória precisa de um polo tecnológico para conseguir atrair mais empresas de tecnologia para o Estado. Ele acrescenta que Vila Velha tem uma boa logística para que o polo possa funcionar, como universidade que pode garantir mão de obra capacitada para o mercado.

Empresas têm dificuldade de permanecer por falta de ambiência. É necessário ter um lugar com referência em tecnologia para atrair mais investidores. Na área de tecnologia se não tiver ambiência, não atrai empresas, comenta Fábio.

INVESTIMENTOS

O consultor em inovação e comentarista da CBN, Evandro Milet, acrescenta que o parque ajuda a criar um local de referência para o setor de tecnologia, isso facilitaria a vinda de empresas para o Espírito Santo.

Ele aponta que apesar de ser favorável ao polo em Vila Velha, também aposta na construção em Vitória. A ideia é colocar essa proposta no PDM para que o município possa brigar por isso. A área de tecnologia está crescendo muito e o polo poderia ocorrer tanto em Vila Velha quanto em Vitória, um não atrapalharia o outro. Quem fizer primeiro pode sair na frente, mas tem espaço para todos, completa Evandro.