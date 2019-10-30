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Início em 13 de novembro

Serra cria o primeiro ambulatório municipal para psoríase no ES

Com o ambulatório, todas as quartas-feiras o atendimento será exclusivo para os portadores da doença

Publicado em 30 de Outubro de 2019 às 12:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 out 2019 às 12:43
Unidade Regional de Saúde de Novo Horizonte Crédito: Reprodução/Google Street View
Cerca de 1,31% dos brasileiros tem psoríase, doença que não tem cura, porém tem tratamento. Na Serra, estima-se que sejam 10 mil pacientes e o município vai criar o primeiro ambulatório municipal da doença no Estado. As atividades têm início em 13 de novembro, na Unidade Regional de Saúde de Novo Horizonte.
O atendimento especializado aos pacientes já é feito no local. Porém, com o ambulatório, todas as quartas-feiras o atendimento será exclusivo para os portadores da doença.
Os médicos e demais servidores da área de saúde estão passando por capacitação, que aconteceu na semana passada e também na próxima quarta (30).
O projeto, além do atendimento propriamente dito, possui equipe multidisciplinar para abordagem da doença, com reuniões de apoio aos pacientes, interação entre eles e discussão de casos clínicos, além da capacitação de profissionais de saúde para detecção da doença e referenciamento, explicou a referência técnica em psoríase na Serra, a dermatologista Cristiane Banhos Ferreira, titular em mestrado em Doenças Infecciosas pela Ufes.
A previsão do ambulatório é atender 50 pessoas por mês, sendo 30 na forma grave da doença. O paciente com psoríase deve procurar a unidade básica de saúde de sua referência para avaliação da necessidade de encaminhamento ao ambulatório de Novo Horizonte.

PSORÍASE 

É uma doença inflamatória crônica, que acomete não só a pele, mas também outros sistemas como articulação, por exemplo. Um portador de psoriase tem risco maior que a população geral de doenças cardiovasculares, intestinais, oculares, psiquiátricas e articulares. Não é contagiosa e tem tratamento, que dependerá do grau de comprometimento.
Com informações da Prefeitura da Serra

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