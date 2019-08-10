Cinco unidades de saúde do município da Serra estão abertas neste sábado (10) para intensificar a vacinação contra o sarampo. Apesar de não registrar casos, o Estado está em alerta por conta de um surto da doença em diferentes regiões do país.
Serra abre postos de saúde no sábado para vacina contra o Sarampo
As salas de vacinação das unidades de Carapina Grande, Jardim Carapina, Novo Horizonte, Feu Rosa e Vila Nova de Colares estão abertas até ás 16h30 para atender os moradores do município. Segundo o subsecretário de saúde da Serra, Aldo Lugão, um dos objetivos é atender a população que não possui disponibilidade nos dias de semana.
“Essa iniciativa foi para além de atingir as pessoas que trabalham durante a semana, no horário que as unidades estão funcionando e não conseguem se vacinar, é uma questão de conscientização da população. Porque a gente sabe que houve alguns casos em São Paulo e isso preocupou a gente”, disse.
Além deste sábado, as doses da vacina são ofertadas durante a semana, de segunda a sexta-feira, em todas as unidades de saúde da Serra. Podem ser imunizadas pessoas de 1 a 49 anos. Para se vacinar, é só levar documento de identificação, cartão de vacinas e cartão do SUS.
Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, três casos suspeitos de sarampo estão em investigação. Eles foram registrados em Cariacica, Vila Velha e Viana. Os casos fazem parte das 66 notificações de suspeita da doença feitas no Espírito Santo neste ano. Os outros 63 foram descartados.