Unidade de Saúde de Carapina Grande, na Serra Crédito: José Carlos Schaeffer

Cinco unidades de saúde do município da Serra estão abertas neste sábado (10) para intensificar a vacinação contra o sarampo. Apesar de não registrar casos, o Estado está em alerta por conta de um surto da doença em diferentes regiões do país.

Your browser does not support the audio element. Serra abre postos de saúde no sábado para vacina contra o Sarampo

As salas de vacinação das unidades de Carapina Grande, Jardim Carapina, Novo Horizonte, Feu Rosa e Vila Nova de Colares estão abertas até ás 16h30 para atender os moradores do município. Segundo o subsecretário de saúde da Serra, Aldo Lugão, um dos objetivos é atender a população que não possui disponibilidade nos dias de semana.

“Essa iniciativa foi para além de atingir as pessoas que trabalham durante a semana, no horário que as unidades estão funcionando e não conseguem se vacinar, é uma questão de conscientização da população. Porque a gente sabe que houve alguns casos em São Paulo e isso preocupou a gente”, disse.

Além deste sábado, as doses da vacina são ofertadas durante a semana, de segunda a sexta-feira, em todas as unidades de saúde da Serra. Podem ser imunizadas pessoas de 1 a 49 anos. Para se vacinar, é só levar documento de identificação, cartão de vacinas e cartão do SUS.