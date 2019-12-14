Seringas e agulhas são encontradas em terreno baldio em Vila Velha

Lixo hospitalar é encontrado em terreno baldio do bairro Córrego Sete, em Vila Velha Crédito: Patrick de Oliveira/Divulgação

O que começou como um dia de preservação do meio ambiente pode ter acabado com ares de crime ambiental. Durante uma caminhada ecológica na manhã de sábado (14), por volta das 9h, um grupo de crianças do bairro Córrego Sete (área rural de Vila Velha próxima a Guarapari) encontrou resíduos de lixo hospitalar enterrados em um terreno baldio.

Seringas, agulhas, frascos de soro e ampolas vazias de remédio, entre os vários materiais descartados indevidamente, foram encontrados próximo a Chácara Vila Cauê, ao lado do sítio Sonho do Papai. "Estávamos fazendo uma caminhada de conscientização ambiental com as crianças do bairro quando uma delas encontrou vários frascos de soro jogados em um terreno abandonado. O menino chamou a minha atenção. Encontrei o lixo e, por conta das agulhas, fiquei com medo de alguma pessoa ser infectada", explicou Patrick Oliveira, subinspetor da Guarda Municipal de Vila Velha.

Patrick acredita que os responsáveis pelo lixo agiram de má fé. "A pessoa se deu o trabalho de enterrar todo o lixo hospitalar, no intuito de que ninguém descobrisse. Com as fortes chuvas que caíram recentemente, o terreno cedeu e o material começou a ficar aparente", avalia, dizendo que acionou a Guarda Ambiental de Vila Velha para cuidar do caso.

"Consegui recolher o lixo que estava mais aparente. Deu para encher uma caminhonete só com os detritos. Espero que a Prefeitura de Vila Velha investigue o caso e descubra quem cometeu o crime", complementa.

Acionada, a PMVV, por meio da Secretaria de Serviços Urbanos, vai enviar uma equipe de limpeza pública para fazer o recolhimento do lixo hospital depositado em local indevido. A data da ação, porém, ainda não foi confirmada pelo município.