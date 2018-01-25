Seringas com sangue são descartadas no meio de avenida em Vitória

Os eco postos espalhados por Vitória são destinados para lixo seco: papel, plástico, vidro e metal. No entanto, em um eco posto na Avenida Cesar Hilal, em Bento Ferreira, quem passou pelo local encontrou todo tipo de descartáveis hospitalares no início da manhã desta quinta (25). Material com sangue, seringa, luvas, bolsa de soro... Tudo espalhado no chão próximo à lixeira.

Procurada pela reportagem, a Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Urbanos afirmou que já recolheu todo o conteúdo do Ecoposto de forma especial, mesmo fora da operação rotineira da coleta seletiva. "Em seguida, irá analisar o resíduo hospitalar para identificar o infrator e tomar as providências legais, tais como notificar e multar. Na sequência, a secretaria vai providenciar o descarte de todo o material de forma também especial, como material infectante", diz a nota da Semmam.