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Seringas com sangue são descartadas no meio de avenida em Vitória

O material, que não deveria estar ali e pode provocar contaminação, chamou a atenção de quem passou pelo local nesta segunda-feira (25)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jan 2018 às 15:12

Publicado em 25 de Janeiro de 2018 às 15:12

Os eco postos espalhados por Vitória são destinados para lixo seco: papel, plástico, vidro e metal. No entanto, em um eco posto na Avenida Cesar Hilal, em Bento Ferreira, quem passou pelo local encontrou todo tipo de descartáveis hospitalares no início da manhã desta quinta (25). Material com sangue, seringa, luvas, bolsa de soro... Tudo espalhado no chão próximo à lixeira.
O QUE DIZ A PREFEITURA
Procurada pela reportagem, a Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Urbanos afirmou que já recolheu todo o conteúdo do Ecoposto de forma especial, mesmo fora da operação rotineira da coleta seletiva. "Em seguida, irá analisar o resíduo hospitalar para identificar o infrator e tomar as providências legais, tais como notificar e multar. Na sequência, a secretaria vai providenciar o descarte de todo o material de forma também especial, como material infectante", diz a nota da Semmam.

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