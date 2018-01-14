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Previsão do tempo

Semana será de Sol, calor e tempo firme no Espírito Santo

Segunda-feira será de calor em todo o Estado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jan 2018 às 19:18

Publicado em 14 de Janeiro de 2018 às 19:18

Praia do Morro, Guarapari Crédito: Marcelo Prest
Uma boa notícia para quem está de férias e pretende aproveitar as praias neste verão! A segunda-feira (15) começa com Sol e tempo firme em todo o Espírito Santo, segundo o Instituto Climatempo. A previsão é de temperaturas altas até o próximo sábado (20), podendo chover apenas no domingo (21).
De acordo com o Climatempo, a semana será de muito calor na Grande Vitória. A temperatura pode chegar a máxima de 34ºC e mínima de 24ºC, nesta segunda-feira (15). Na terça-feira (16) a máxima de 35ºC e mínima de 24ºC. A temperatura se mantém alta com pouca variação até sábado.
Em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, a segunda-feira também será se Sol e poucas nuvens. A temperatura mínima é de 24ºC e a máxima é de 35ºC.
Na região Norte, em Linhares, a temperatura máxima é de 33ºC e mínima de 22ºC. Em Domingos Martins, na região Serrana, a máxima é de 30ºC e a mínima é de 20ºC.

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