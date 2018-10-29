Semana deve ser de céu nublado e chuva no Espírito Santo

Depois do forte temporal que atingiu grande parte do Espírito Santo na noite de sábado (2), oinforma que o início da semana deve ser ainda de áreas de instabilidade, com chuvas a qualquer momento.

Nesta segunda-feira (29), as áreas de instabilidade continuam ativas no Espírito Sando. Nae em São Mateus, o céu fica nublado e há poucos períodos de sol e há probabilidade de chuva a qualquer momento. A temperatura se mantém amena na Capital, com máxima prevista de 25°C e mínima de 21°C.

Já na terça-feira (30), a instabilidade se afasta do Espírito Santo e, apesar de muitas nuvens, não deve chover e o sol aparece em alguns momentos. A máxima esperada é de 26°C e a mínima deve ser de 22°C.

A previsão do tempo para a quarta-feira (31), de acordo com o, é de aberturas de sol no Estado e expectativa de chuvas para muitas regiões. Na Grande Vitória, o dia deve ter ainda algumas nuvens e chuvas ocasionais.

Quinta-feira (1°), véspera de feriado, também apresenta tempo nublado, mas sem previsão de chuvas. E a sexta-feira (2), Dia de Finados, chega com sol pela manhã e, na parte da tarde, podem acontecer algumas pancadas de chuva com trovoadas na maior parte do Estado.