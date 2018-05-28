Semana começa com tempo instável e possibilidade de chuva no ES

Tempo nublado em Camburi, Vitória Crédito: Everton dos Santos

A semana começa com instabilidade e possíveis pancadas de chuva pelo litoral do Espírito Santo. Segundo o Climatempo, a temperatura deve se manter amena depois de um final de semana com clima fresco.

Nesta segunda-feira (28), o tempo se mantém seco e aberto na maior parte do ES, no entanto ventos úmidos vindos do mar devem gerar instabilidade na região Sul do Estado. Deve chover nesta região. A máxima esperada é de 27°C e a mínima é de 19°C.

Na terça (29) e quarta -feira (30) uma alta pressão injeta a umidade, que se mantinha no Sul, para todo litoral capixaba, trazendo instabilidade para esta região. As pancadas de chuva podem acontecer ao longo do dia de forma passageira. O Centro-oeste do Estado segue com sol e tempo aberto. A temperatura pode variar de 28°C a 18°C.