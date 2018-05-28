Semana começa com tempo instável e possibilidade de chuva no ES

A semana começa com instabilidade e possíveis pancadas de chuva pelo litoral do Espírito Santo. Segundo o Climatempo, a temperatura deve se manter amena depois de um final de semana com clima fresco.
Nesta segunda-feira (28), o tempo se mantém seco e aberto na maior parte do ES, no entanto ventos úmidos vindos do mar devem gerar instabilidade na região Sul do Estado. Deve chover nesta região. A máxima esperada é de 27°C e a mínima é de 19°C.
Na terça (29) e quarta -feira (30) uma alta pressão injeta a umidade, que se mantinha no Sul, para todo litoral capixaba, trazendo instabilidade para esta região. As pancadas de chuva podem acontecer ao longo do dia de forma passageira. O Centro-oeste do Estado segue com sol e tempo aberto. A temperatura pode variar de 28°C a 18°C.
A partir de quinta-feira (31), o tempo nublado se afasta do litoral e o dia deve ser ensolarado por todo Estado. Sexta (1) e sábado (2) também não há previsão de chuva. A temperatura máxima esperada é de 30°C e a mínima pode chegar a 19°C.