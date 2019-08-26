Semana começa com chuva, mas tempo muda durante a semana no ES

A chuva e o vento que atingiram os capixabas na manhã desta segunda-feira (26) devem dar uma trégua durante a semana.

Nas cidades capixabas que fazem limite com municípios mineiros não deve chover. Nas demais áreas, há condições para poucas chuvas a qualquer hora do dia. Já nesta terça-feira (27), os ventos úmidos que sopram do mar vão ocasionar bastante nebulosidade.