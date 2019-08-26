Semana começa com chuva, mas tempo muda durante a semana no ES

A chuva e o vento que atingiram os capixabas na manhã desta segunda-feira (26) devem dar uma trégua durante a semana.
Nas cidades capixabas que fazem limite com municípios mineiros não deve chover. Nas demais áreas, há condições para poucas chuvas a qualquer hora do dia. Já nesta terça-feira (27), os ventos úmidos que sopram do mar vão ocasionar bastante nebulosidade.
No entanto, as condições climáticas podem resultar em chuva somente em São Mateus, região Norte do Estado. Segundo o Climatempo, na quarta-feira (28), o sol deve aparecer entre nuvens em todo o Espírito Santo. Não há previsão de chuva.
ONDAS DE ATÉ 3,5 METROS
A Marinha do Brasil, por meio do Centro de Hidrografia da Marinha (CHM), alertou que a permanência de um sistema de baixa pressão sobre o oceano poderá provocar agitação marítima com ondas de até 3,5 metros no litoral do Espírito Santo, ao sul de Vitória, nas manhãs desta terça-feira (27) e quarta-feira (28).