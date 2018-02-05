Semana começa com 590 chances de emprego no ES

Carteira de trabalho: 12% da população sem emprego Crédito: Arquivo

A semana começa com quase 590 vagas de emprego abertas em todo o Estado. Há chances para todos os níveis de escolaridade e para profissionais com ou sem experiência. Os interessados podem procurar uma das agências, sem se esquecer de levar os documentos pessoais.

Os candidatos são encaminhados para a entrevista de emprego de acordo com o perfil traçado pelas empresas. Se não houver a vaga de interesse, é possível realizar o cadastro para oportunidades futuras.

Nas agências do Sine estadual, ligadas ao governo do Estado, a oferta é de 145 vagas. Há vagas de atendente de telemarketing e auxiliar de biblioteca e costureira, entre outros.

No Sine da Serra, quem procura emprego com carteira assinada encontra 173 vagas. Só para se ter uma ideia, há 36 vagas para auxiliar de logística.





Confira algumas oportunidades

SINE CARIACICA

Endereço: Av. Aloizio Santos, 500, Santo André

Vagas: Arte-finalista (1), atendente de telemarketing PCD (10), auxiliar de biblioteca PCD (8), borracheiro (1), marceneiro (2), mecânico de automóvel (1), projetista de móveis (2) e vendedor (3).

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Endereço: Av. Kléber Andrade, 5, Rio Branco (via de acesso ao estádio Kleber Andrade)

Vagas: Açougueiro (4), analista comercial (1), analista de rede (1), aplicador de laser (1), assistente de loja (2), assitente de marketing (2), assistente de programa (1), assistente de projeto (1), assistente de vendas (1), auxiliar de atendimento (1), auxiliar de limpeza (1), balconista de farmácia (1), camareira (3), chapeiro (1), cobrador (20), confeiteiro salgadeiro (1), cozinheira profissional (1), estágio de administração (6), estágio de ciências contábeis (3), estágio de comércio exterior (1), estágio de comunicação social (4), estágio de ensino médio (4), estágio de gestão financeira (1), estágio de marketing (3), estágio de psicologia (1), estágio de publicidade e propaganda (3), estágio de relações públicas (1), estágio de técnico em administração (2), estágio de técnico em eletrotécnica (1), estágio de técnico em mecânica (3), estágio superior em administração (1), estágio técnico em refrigeração e climatização (1), faturista (1), gerente comercial padaria (1), lanterneiro (1), moreiro (1), motorista (20), motorista de entrega (1), orientador ambiental (1), padeiro (1), pizzaiolo (1), porteiro (1), representante de atendimento (55), suporte técnico nível II (1), técnico de enfermagem (10), técnico de manutenção e instalação de rede (1), técnico em laboratório (2), técnico em segurança do trabalho (1), vendedor (4) e vendedor externo (1).

Vagas para pessoas com deficiência: Auxiliar administrativo (2), auxiliar de serviços gerais (5), cobrador (5), eletricista (3), empacotador (3), motorista (1), motorista de entrega (1), representante de atendimento (30) e técnico em eletrotécnica - energia solar (1).

SINE DA SERRA

Endereço: Pró-Cidadão, Av. Talma Rodrigues Ribeiro, 5416, Portal de Jacaraípe (antigo Shopping Norte)

Vagas: Assistente de logística de transportes (3), conferente de logística (9), analista de controle de qualidade (1), analista de logística de transportes (6), analista de logística (1), supervisor de operação de logística (3), auxiliar de manutenção predial (1), auxiliar de inventário (3), supervisor de segurança patrimonial (3), técnico de segurança do trabalho (1), analista de inventário (1), gerente de logística e distribuição (4), auxiliar de logística (36), auxiliar administrativo (1), auxiliar de estoque (1), marteleteiro (15), porteiro (1), encarregado de açougue (1), encarregado de horticultura (1), encarregado de frios (1), encarregado de padaria (1), padeiro (2), vendedor porta a porta (30), auxiliar mecânico de refrigeração (4), mecânico de refrigeração (4), auxiliar administrativo (1), pintor de automóveis (1), salgadeiro (1), operador de extrusora (1), balconista de lanchonete (1), mestre de obra (3) e cuidador de idosos (1).

Vagas para pessoas com deficiência: Auxiliar de limpeza (30).

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE VITÓRIA

Endereço: Rua Amélia da Cunha Ornelas, 295, Bento Ferreira