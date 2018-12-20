Semáforos com defeito congestionam trânsito em Vitória

Semáforos com defeito na Avenida Dante Michelini, em Vitória, congestionam o trânsito na Capital na tarde desta quinta-feira (20). De acordo com a Guarda Municipal, há reflexos nas avenidas Saturnino de Brito, Américo Buaiz e Desembargador Santos Neves, no sentido Centro.
O problema, já observado pela Central de Trânsito do Gazeta Online desde o início da semana, é devido a uma pane - semáforo piscando - que acaba gerando lentidão na via.
Apesar da informação divulgada pela Guarda Municipal, a Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória disse que enviou uma equipe ao local e constatou que os semáforos na região estão funcionando normalmente.