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Avenida Dante Michelini

Semáforos com defeito congestionam trânsito em Vitória

De acordo com a Guarda Municipal, há reflexos nas avenidas Saturnino de Brito e Américo Buaiz, no sentido Centro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 dez 2018 às 19:28

Publicado em 20 de Dezembro de 2018 às 19:28

Congestionamento em Vitória Crédito: Reprodução | Google Maps
Semáforos com defeito na Avenida Dante Michelini, em Vitória, congestionam o trânsito na Capital na tarde desta quinta-feira (20). De acordo com a Guarda Municipal, há reflexos nas avenidas Saturnino de Brito, Américo Buaiz e Desembargador Santos Neves, no sentido Centro.
O problema, já observado pela Central de Trânsito do Gazeta Online desde o início da semana, é devido a uma pane - semáforo piscando - que acaba gerando lentidão na via.
Apesar da informação divulgada pela Guarda Municipal, a Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória disse que enviou uma equipe ao local e constatou que os semáforos na região estão funcionando normalmente.
> Caminhão desce ladeira e empurra três carros no Centro de Vitória

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