Semáforo derrubado em acidente continua caído na Beira-Mar

Segundo a Guarda Municipal de Vitória, a equipe responsável por fazer a retirada e recolocação do semáforo, não trabalha aos domingos. Devido a isso, tiveram que esperar até às 7h de hoje (08), para contatar a equipe, que já está no local para liberação da pista.

RELEMBRE O CASO

Um acidente entre dois veículos, na Avenida Beira-Mar, em Vitória, chamou a atenção de pessoas que passavam pelo local na tarde deste domingo (07). Um Chevrolet Vectra seguia em direção ao Centro de Vitória quando foi atingido por um Volkswagen Polo. Nenhum dos passageiros teve ferimentos graves.

Na tentativa de desviar do Polo, o motorista do Vectra subiu no canteiro, derrubando um semáforo. O impacto da batida foi tão forte que o Polo acabou perdendo um dos pneus. O motorista do Polo teria deixado o local antes da chegada da viatura da Polícia Militar.