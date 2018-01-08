Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Vitória

Semáforo derrubado em acidente continua caído na Beira-Mar

O semáforo caiu na Avenida Beira-Mar, em Vitória, na tarde deste domingo (07)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jan 2018 às 11:27

Publicado em 08 de Janeiro de 2018 às 11:27

O semáforo que caiu devido a um acidente entre dois veículos na tarde deste domingo (07), na Avenida Beira-Mar, em Vitória, continua na pista, que está interditada, no sentido Centro de Vitória.
Segundo a Guarda Municipal de Vitória, a equipe responsável por fazer a retirada e recolocação do semáforo, não trabalha aos domingos. Devido a isso, tiveram que esperar até às 7h de hoje (08), para contatar a equipe, que já está no local para liberação da pista.
RELEMBRE O CASO
Um acidente entre dois veículos, na Avenida Beira-Mar, em Vitória, chamou a atenção de pessoas que passavam pelo local na tarde deste domingo (07). Um Chevrolet Vectra seguia em direção ao Centro de Vitória quando foi atingido por um Volkswagen Polo. Nenhum dos passageiros teve ferimentos graves.
Na tentativa de desviar do Polo, o motorista do Vectra subiu no canteiro, derrubando um semáforo. O impacto da batida foi tão forte que o Polo acabou perdendo um dos pneus. O motorista do Polo teria deixado o local antes da chegada da viatura da Polícia Militar.
Com informações de Bianca Vailant

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Viatura da PM pega fogo próximo a batalhão em Linhares; veja vídeo
Imagem de destaque
Bairro periférico de Vitória ganha galeria a céu aberto com mural de 1.600 m²
Imagem de destaque
Professor de hidroginástica morre durante aula em praia de Guarapari

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados