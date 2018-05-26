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Greve dos Caminhoneiros

Sem combustível, empresas cancelam viagens na rodoviária de Vitória

Viações Planeta e Lírio dos Vales tiveram que reduzir frota

Publicado em 26 de Maio de 2018 às 14:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mai 2018 às 14:59
Passageiros da Viação Itapemirim embarcam em ônibus Crédito: Vitor Jubini
Algumas empresas que fazem viagens intermunicipais a partir da Rodoviária de Vitória tiveram que diminuir a frota neste sábado (26) devido a falta de combustível. A viação Planeta foi uma das que teve que cancelar viagens pois os veículos estão sem gasolina. A Lírio dos Vales também informou neste sábado (26) que cancelou horários e diminuiu a  frota. 
As empresas como Rio Doce e Alvorada ainda mantém a frota normal para atender os viajantes, mas alertam que podem diminuir o número de ônibus e cancelar alguns horários das viagens. 
> LEIA MAIS SOBRE A GREVE DOS CAMINHONEIROS

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