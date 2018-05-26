Sem combustível, empresas cancelam viagens na rodoviária de Vitória

Algumas empresas que fazem viagens intermunicipais a partir da Rodoviária de Vitória tiveram que diminuir a frota neste sábado (26) devido a falta de combustível. A viação Planeta foi uma das que teve que cancelar viagens pois os veículos estão sem gasolina. A Lírio dos Vales também informou neste sábado (26) que cancelou horários e diminuiu a frota.