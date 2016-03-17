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Culpa da lama

Sem camarão, torta capixaba ficará mais cara

Local onde fica camarão sete barbas está proibido para pesca por causa de lama
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mar 2016 às 01:20

Publicado em 17 de Março de 2016 às 01:20

A torta capixaba, tradicional na Semana Santa, vai ficar mais salgada este ano por causa de um dos ingredientes: o camarão.
Segundo o presidente da Colônia de pescadores de Vitória, Álvaro Martins da Silva, cerca de 80% dos pescadores do Estado buscam camarão na região Norte, mas, no local em que se encontra o camarão sete barbas, a pesca está proibida pela justiça.
A determinação foi feita em fevereiro e segue por tempo indeterminado da Foz do Rio Doce entre a Barra do Riacho, em Aracruz, até Degredo/Ipiranguinha, em Linhares, por causa da lama de rejeitos da Samarco.
Dessa forma, o jeito é ir atrás do camarão-rosa. Ano passado o camarão-rosa saía a cerca de R$ 50, mas esse ano pode chegar a mais de R$ 80. A demanda vai ser grande e podemos não ter quantidade suficiente, comenta.
Quem já sentiu no bolso a diferença é o proprietário do restaurante Drink, em Colatina, no Noroeste do Estado, Jean Carlos Pamcieri. No ano passado eu comprava o camarão-rosa, que já vinha limpo, a R$ 75, esse ano ele já chegou a custar R$ 130. Num período tão pequeno, está acontecendo reajustes, consequentemente esse valor é repassado para o consumidor final, afirma.
Para alguns pescadores, a situação é ainda mais complicada, como no caso de Mauro Souza Júnior, que não possui a licença para pescar o camarão-rosa.
No local em que temos que buscar, não encontramos o camarão sete barbas, comenta. Estou tendo muitos prejuízos, minha família já está passando dificuldades, acrescenta o mestre de barcos José Carlos Gomes.
Protesto
Por causa da proibição da pesca, pescadores do Estado protestaram na última terça-feira e organizam outra manifestação nesta quinta-feira (17) em Aracruz. Eles afirmam que a água está limpa e querem voltar a pescar.
Entenda o caso
JUSTIÇA
Em fevereiro, a Justiça proibiu a pesca em alguns pontos do Norte do Estado. A determinação segue por tempo indeterminado da Foz do Rio Doce entre a Barra do Riacho, em Aracruz, até Degredo/Ipiranguinha, em Linhares.
PROIBIÇÃO
Cerca de 80% dos pescadores do Estado buscam o camarão no Norte, mas, na área em que está proibida a pesca, se encontra o camarão sete barbas. Dessa forma, os pescadores precisam encontrar o camarão-rosa.
PREÇO
Com a maior procura e pouca oferta no mercado, o preço pode saltar, podendo chegar a cerca de R$ 80 o quilo do camarão-rosa.
PESCADORES
Muitos pescadores não podem pegar o camarão rosa por falta de licença, passando por dificuldades.
PROTESTO
Pescadores querem voltar a pescar nos locais proibidos pela Justiça.

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