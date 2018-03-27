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Vitória

Sem acordo, Parque Tecnológico pode ir para outro município

Votação do novo PDU acontece hoje na Câmara com impasse sobre área em Goiabeiras

Publicado em 27 de Março de 2018 às 00:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mar 2018 às 00:07
Terreno onde deve ser instalado o Parque Tecnológico de Vitória, em Goiabeiras Crédito: Carlos Alberto Silva
Um dos temas mais polêmicos do novo Plano Diretor Urbano (PDU) de Vitória - com votação prevista para as 13 horas desta terça-feira (27), na Câmara Municipal - a implantação do Parque Tecnológico na região de Goiabeiras pode nem mesmo sair do papel. Sem acordo entre o proprietário do terreno - o Grupo Dadalto - e empresários do setor de tecnologia, não está descartada a possibilidade de o parque ser levado para outro município. Serra e Cariacica já demonstraram interesse.
O ponto de impasse é a utlização da área destinada para a instalação do parque. Enquanto o proprietário do terreno defende o uso misto - tecnologia mais comércio, residências e serviços - as empresas querem manter o uso exclusivo para a tecnologia, como a proposta original da Prefeitura de Vitória. Na tarde de hoje, cada lado apresentou seus argumentos na Câmara na tentativa de convencer os vereadores, ainda indecisos, sobre qual seria a melhor proposta.
Com referências de outros locais, Leonardo Dadalto sustenta que o uso misto é a terceira geração dos parques tecnológicos, justamente por compartilhar suas áreas com outros segmentos, e não apenas com os de tecnologia. Essa é uma tendência mundial. Dos parques lançados ultimamente, 90% são de terceira geração. Seria uma pena Vitória já começar defasada, observa o diretor-geral do Grupo Dadalto.
Por outro lado, o entendimento do setor de tecnologia é que Vitória, ao contrário, seria de vanguarda e teria um parque de quarta geração porque nasceria dentro da cidade e já cercado por comércio, serviços e residências. Além disso, o espaço que se pretende destinar para o parque - 5,5 hectares - é de dimensões bem menores que de outras localidades e, por isso, na Capital seria difícil o compartiilhamento. Não conheço um só parque com tamanho menor que 180 hectares. A área que temos em Vitória é pequena para que seja dividida, afirma o reitor da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Reinaldo Centoducatte.
Opinião semelhante tem o reitor do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), Jadir Pela, acrescentando que o caminho para Vitória é o desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação.
Contudo, sem o entendimento entre as partes, o vereador Davi Esmael apontou, durante a sessão de ontem, um problema iminente: há um sério risco de, independentemente de como será o resultado da votação, o parque tecnológico ficar apenas na intenção.
ANÁLISES
Leonardo Dadalto, proprietário do terreno
Nossa família tem assegurado no PDU atual o direito de construir o que quiser. Como prova de boa vontade, a gente retirou todos os protocolos que asseguravam esse direito e convergiu para essa proposta intermediária, que não atrapalha os interesses da tecnologia, e é o melhor para a cidade. O que está acontecendo é que há um radicalismo da outra parte que não converge para a proposta intermediária. Estou disposto a dialogar. Vai ser péssimo para a cidade de Vitória se não houver entendimento, se não sair nada. Os terrenos já estão à venda há nove meses, mas nenhum desses empresários demonstrou interesse em comprar.
Luciano Raizer, presidente do Sindinfo
Não se trata de um projeto que alguém falou: separa aquela área para ser parque. Esse é um trabalho da fundação Certi, responsável pela implantação de 26 parques no país. E a proposta é de uso exclusivo. Temos 10 motivos para justificar esse uso. Se vai dividir, se o terreno ficou mais caro, isso tudo afasta o empresário. Ninguém mais do que eu tentou negociar. Do lado das empresas, o entendimento sempre é possível. Mas lamento que a gente não tenha hoje uma solução para Vitória. Enquanto isso, outros municípios estão se mexendo. Na Serra, já tem o movimento empresarial e da prefeitura para atrair. Cariacica também.
Davi Esmael, vereador
Quem vai ganhar a votação de amanhã (hoje)? Não importa o resultado, não terá vencedores. Se os vereadores votarem pelo uso exclusivo, o resultado não interessa ao Grupo Dadalto, proprietário do terreno. Se ao contrário, votarem pelo uso misto, não vai interessar às empresas de tecnologia. Isso significa dizer que o parque tecnológico, que todos querem que seja implantado, pode não sair do papel. Então, é preciso que os dois lados sentem para conversar e tentem chegar a um acordo para viabilizar a instalação do parque em Vitória. Senão, corremos o risco de perdê-lo e isso não interessa a ninguém.
SAIBA 
PARQUE TECNOLÓGICO
Melhor uso
O projeto da prefeitura prevê que a Zona do Parque Tecnológico (ZPT) seja para implantação de atividades não residenciais de inovação tecnológica e economia criativa. Isso significa dizer que a área onde se pretende instalar o parque, na região de Goiabeiras, deve ser de uso exclusivo das empresas de tecnologia. Já a proposta emenda na Câmara prevê outras atividades, ou seja, o uso misto.
PRESERVAÇÃO DA PAISAGEM
Visadas
A prefeitura propõe um plano que limita construções que possam impedir a visão de alguns marcos naturais. Pelo menos sobre três deles  Morro da Gamela, próximo à Reta da Penha; Morro da Guajuru (Cruzeiro), na Praia do Canto, e o Itapenambi, em Santa Lúcia  a discussão tem sido maior porque ficam em regiões onde ainda há expectativa de crescimento imobiliário. Emenda propõe a preservação de outra maneira, com altura de prédios compensada com maior afastamento entre eles.
REMEMBRAMENTO
Limites
Pela proposta da prefeitura, não será admitido fazer o remembramento (junção) de lotes que totalizem área superior a 250 metros quadrados na Zona Especial de Interesse Social 1 (áreas com carência de infraestrutura e serviços públicos). Só será admitido para implantação de equipamentos públicos, como escola e posto de saúde. Alguns vereadores acredita que a medidalimita o desenvolvimento da região.
SERAFIM DERENZI
Ampliação
A prefeitura pretende duplicar a rodovia. Contudo, para realizar a intervenção, proprietários de imóveis à margem da via precisariam recuar parte de seus terrenos.
Vereadores que discordam dessa proposta acreditam que a comunidade possa ser prejudicada.

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