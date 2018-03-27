Sem acordo, Parque Tecnológico pode ir para outro município

Terreno onde deve ser instalado o Parque Tecnológico de Vitória, em Goiabeiras Crédito: Carlos Alberto Silva

Um dos temas mais polêmicos do novo Plano Diretor Urbano (PDU) de Vitória - com votação prevista para as 13 horas desta terça-feira (27), na Câmara Municipal - a implantação do Parque Tecnológico na região de Goiabeiras pode nem mesmo sair do papel. Sem acordo entre o proprietário do terreno - o Grupo Dadalto - e empresários do setor de tecnologia, não está descartada a possibilidade de o parque ser levado para outro município. Serra e Cariacica já demonstraram interesse.

O ponto de impasse é a utlização da área destinada para a instalação do parque. Enquanto o proprietário do terreno defende o uso misto - tecnologia mais comércio, residências e serviços - as empresas querem manter o uso exclusivo para a tecnologia, como a proposta original da Prefeitura de Vitória. Na tarde de hoje, cada lado apresentou seus argumentos na Câmara na tentativa de convencer os vereadores, ainda indecisos, sobre qual seria a melhor proposta.

Com referências de outros locais, Leonardo Dadalto sustenta que o uso misto é a terceira geração dos parques tecnológicos, justamente por compartilhar suas áreas com outros segmentos, e não apenas com os de tecnologia. Essa é uma tendência mundial. Dos parques lançados ultimamente, 90% são de terceira geração. Seria uma pena Vitória já começar defasada, observa o diretor-geral do Grupo Dadalto.

Por outro lado, o entendimento do setor de tecnologia é que Vitória, ao contrário, seria de vanguarda e teria um parque de quarta geração porque nasceria dentro da cidade e já cercado por comércio, serviços e residências. Além disso, o espaço que se pretende destinar para o parque - 5,5 hectares - é de dimensões bem menores que de outras localidades e, por isso, na Capital seria difícil o compartiilhamento. Não conheço um só parque com tamanho menor que 180 hectares. A área que temos em Vitória é pequena para que seja dividida, afirma o reitor da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Reinaldo Centoducatte.

Opinião semelhante tem o reitor do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), Jadir Pela, acrescentando que o caminho para Vitória é o desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação.

Contudo, sem o entendimento entre as partes, o vereador Davi Esmael apontou, durante a sessão de ontem, um problema iminente: há um sério risco de, independentemente de como será o resultado da votação, o parque tecnológico ficar apenas na intenção.

ANÁLISES

Leonardo Dadalto, proprietário do terreno

Nossa família tem assegurado no PDU atual o direito de construir o que quiser. Como prova de boa vontade, a gente retirou todos os protocolos que asseguravam esse direito e convergiu para essa proposta intermediária, que não atrapalha os interesses da tecnologia, e é o melhor para a cidade. O que está acontecendo é que há um radicalismo da outra parte que não converge para a proposta intermediária. Estou disposto a dialogar. Vai ser péssimo para a cidade de Vitória se não houver entendimento, se não sair nada. Os terrenos já estão à venda há nove meses, mas nenhum desses empresários demonstrou interesse em comprar.

Luciano Raizer, presidente do Sindinfo

Não se trata de um projeto que alguém falou: separa aquela área para ser parque. Esse é um trabalho da fundação Certi, responsável pela implantação de 26 parques no país. E a proposta é de uso exclusivo. Temos 10 motivos para justificar esse uso. Se vai dividir, se o terreno ficou mais caro, isso tudo afasta o empresário. Ninguém mais do que eu tentou negociar. Do lado das empresas, o entendimento sempre é possível. Mas lamento que a gente não tenha hoje uma solução para Vitória. Enquanto isso, outros municípios estão se mexendo. Na Serra, já tem o movimento empresarial e da prefeitura para atrair. Cariacica também.

Davi Esmael, vereador

Quem vai ganhar a votação de amanhã (hoje)? Não importa o resultado, não terá vencedores. Se os vereadores votarem pelo uso exclusivo, o resultado não interessa ao Grupo Dadalto, proprietário do terreno. Se ao contrário, votarem pelo uso misto, não vai interessar às empresas de tecnologia. Isso significa dizer que o parque tecnológico, que todos querem que seja implantado, pode não sair do papel. Então, é preciso que os dois lados sentem para conversar e tentem chegar a um acordo para viabilizar a instalação do parque em Vitória. Senão, corremos o risco de perdê-lo e isso não interessa a ninguém.

SAIBA

PARQUE TECNOLÓGICO

Melhor uso

O projeto da prefeitura prevê que a Zona do Parque Tecnológico (ZPT) seja para implantação de atividades não residenciais de inovação tecnológica e economia criativa. Isso significa dizer que a área onde se pretende instalar o parque, na região de Goiabeiras, deve ser de uso exclusivo das empresas de tecnologia. Já a proposta emenda na Câmara prevê outras atividades, ou seja, o uso misto.

PRESERVAÇÃO DA PAISAGEM

Visadas

A prefeitura propõe um plano que limita construções que possam impedir a visão de alguns marcos naturais. Pelo menos sobre três deles  Morro da Gamela, próximo à Reta da Penha; Morro da Guajuru (Cruzeiro), na Praia do Canto, e o Itapenambi, em Santa Lúcia  a discussão tem sido maior porque ficam em regiões onde ainda há expectativa de crescimento imobiliário. Emenda propõe a preservação de outra maneira, com altura de prédios compensada com maior afastamento entre eles.

REMEMBRAMENTO

Limites

Pela proposta da prefeitura, não será admitido fazer o remembramento (junção) de lotes que totalizem área superior a 250 metros quadrados na Zona Especial de Interesse Social 1 (áreas com carência de infraestrutura e serviços públicos). Só será admitido para implantação de equipamentos públicos, como escola e posto de saúde. Alguns vereadores acredita que a medidalimita o desenvolvimento da região.

SERAFIM DERENZI

Ampliação

A prefeitura pretende duplicar a rodovia. Contudo, para realizar a intervenção, proprietários de imóveis à margem da via precisariam recuar parte de seus terrenos.