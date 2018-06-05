Sedu abre 916 vagas em cursos técnicos no Espírito Santo

O Governo do Estado do Espírito Santo, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Sedu), anunciou nesta terça-feira (5) 916 oportunidades para pessoas que desejam ingressar em algum curso técnico profissionalizante no segundo semestre de 2018.
Moradores Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Colatina, Conceição da Barra, Guarapari, Jerônimo Monteiro, Santa Teresa, Serra, Vila Velha e Vitória poderão participar da seleção, que disponibiliza 8 cursos. São eles: Administração, Florestas, Informática, Logística, Manutenção e Suporte em Informática, Recursos Humanos, Tradução e Interpretação em Libras e Transações Imobiliárias.
COMO PARTICIPAR?
Poderão concorrer a uma vaga os candidatos que tenham concluído o Ensino Médio ou a Educação de Jovens e Adultos (EJA) em escolas públicas ou privadas; também poderão participar da seleção alunos da 3ª série do Ensino Médio que estejam cursando o nível em 2018.
Para a seleção, será considerada a média anual do último ano letivo cursado pelo candidato, nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática. Os cursos possuem carga horária entre 900 e 1.200 horas, ou seja, um ano e meio ou até dois anos.
INSCRIÇÃO
As inscrições deverão ser feitas pelo site www.selecaoaluno.es.gov.br a partir das 12 horas desta quarta-feira (6) até às 23h59 do dia 12. O resultado sai no dia 14 de junho. Para efetuar a inscrição, é obrigatória a declaração do número do Cadastro de Pessoa Física (CPF). Não será aceita a inscrição com CPF de terceiros.