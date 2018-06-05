Sedu abre 916 vagas em cursos técnicos no Espírito Santo

Secretaria de Educação do Espírito Santo Crédito: Reprodução

Espírito Santo, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Sedu), anunciou nesta terça-feira (5) 916 oportunidades para pessoas que desejam ingressar em algum curso técnico profissionalizante no segundo semestre de 2018. O Governo do Estado do, por meio da Secretaria de Estado da Educação (), anunciou nesta terça-feira (5) 916 oportunidades para pessoas que desejam ingressar em algum curso técnico profissionalizante no segundo semestre de 2018.

Moradores Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Colatina, Conceição da Barra, Guarapari, Jerônimo Monteiro, Santa Teresa, Serra, Vila Velha e Vitória poderão participar da seleção, que disponibiliza 8 cursos. São eles: Administração, Florestas, Informática, Logística, Manutenção e Suporte em Informática, Recursos Humanos, Tradução e Interpretação em Libras e Transações Imobiliárias.

COMO PARTICIPAR?

Poderão concorrer a uma vaga os candidatos que tenham concluído o Ensino Médio ou a Educação de Jovens e Adultos (EJA) em escolas públicas ou privadas; também poderão participar da seleção alunos da 3ª série do Ensino Médio que estejam cursando o nível em 2018.

Para a seleção, será considerada a média anual do último ano letivo cursado pelo candidato, nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática. Os cursos possuem carga horária entre 900 e 1.200 horas, ou seja, um ano e meio ou até dois anos.

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