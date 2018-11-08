Secretário sobre foragidos no ES: 'Polícia faz capturas todos os dias'

Nylton Rodrigues destaca que o número de mandados em aberto é "muito dinâmico" Crédito: Carlos Alberto Silva

Diante do volume de mandados de prisão pendentes, o secretário de Estado da Segurança Pública, coronel Nylton Rodrigues, ressalta que há também um trabalho diário da polícia para cumpri-los. Como esse é um dado que muda todos os dias, é difícil zerar a demanda, diz ele. Todos os dias a polícia faz capturas, defende.

Como a polícia atua para cumprir os mandados?

A Polícia Civil e a Polícia Militar realizam, diariamente, ações de cumprimento de mandados de prisão. A polícia faz capturas todos os dias. De janeiro a setembro deste ano, efetuamos a prisão de 1.562 homicidas, fora os outros crimes. Nesse mesmo período, realizamos 2.288 operações policiais e, em cada operação, pode ter sido realizado o cumprimento de um ou mais mandados.

E como é a dinâmica desse trabalho?

A Polícia Militar cumpriu 4.023 mandados em aberto, de janeiro a setembro, nas operações diárias e também através do sistema de inteligência da PM, específico para o cumprimento de mandados.

Como funciona o sistema?

Essas são informações de interesse policial (não podem ser divulgadas), mas posso dizer que é um sistema de policiamento em rede, criado dentro da instituição, especificamente para cumprir mandados.

E a Polícia Civil?

Tem a Superintendência de Polícia Interestadual e Captura, criada especificamente para essa finalidade, e que, nesse mesmo período, cumpriu 3.802 mandados. Desses, 3.032 já estavam nos presídios, ou seja, são indivíduos que estavam presos e contra os quais novos mandados foram expedidos. Outros 770 foram cumpridos em operações de campo. Os serviços de inteligência das polícias estão sempre em vigilância para detectar e executar o cumprimento dos mandados.

Mesmo com mais de 7 mil mandados cumpridos este ano, ainda são quase 11 mil pendentes. Por que esse número é tão elevado?

Esse número é muito dinâmico. Podemos prender 10, e saírem 15 mandados no mesmo dia. Também existem inconsistências. O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) está reformulando o banco nacional para minimizá-las.

E quais são elas?

Duplicidade de mandados, muitos mandados contra uma só pessoa, expedição para pessoas desaparecidas, falecidas e já presas, mandados cumpridos e que ainda não foram baixados do sistema.

Então, que número o senhor acredita que se aproxime do real?

Não dá para apresentar um percentual. O Poder Judiciário acabou de elaborar o novo banco nacional justamente para que o sistema seja mais eficiente. A gente destaca também o alto percentual de resolutividade dos inquéritos porque, se tem mandado contra alguém, tem investigação da polícia. O percentual de resolutividade para inquéritos que apuram homicídios no Estado, em 2018, é de 78%. Nos últimos cinco anos, foi de 60%. A média no Brasil é de 15%.

Mas como elevar o cumprimento de mandados?

A população pode contribuir, informando o paradeiro dos foragidos da Justiça, ligando para o 181. Agora também temos um site (disquedenuncia181.es.gov.br). Nesta página, o internauta consegue, inclusive, anexar fotos e vídeos. O anonimato é preservado porque tudo é criptografado, a mesma segurança usada no sistema bancário.

"MINHA PAZ VAI REINAR QUANDO ELE ESTIVER PRESO"

O cabeleireiro Ronaldo Andrade reagiu com alívio e alegria à condenação do empresário Wagner José Dondoni, em julgamento concluído na madrugada da última terça-feira. Ele foi condenado a 24 anos e 11 meses de prisão, por ser considerado culpado de causar o acidente que matou os dois filhos e a esposa do cabeleireiro. A tragédia aconteceu em 2008, na BR 101, em Viana. Porém, mesmo com sentença confirmada, Ronaldo agora vive a apreensão de saber que Dondoni ainda não foi preso e está foragido. Minha paz vai reinar quando ele estiver preso, disse.

Está sendo muito difícil saber que ele ainda não foi preso. Eu já falei que só conseguiria continuar minha vida normalmente depois que ele fosse julgado, condenado e preso. Ele foi julgado e condenado, mas não foi preso, então eu ainda não estou tranquilo. Eu confio na Justiça e tenho certeza que a polícia vai achá-lo e prendê-lo.

O cabeleireiro afirma que só terá paz quando Dondoni estiver atrás das grades. A paz mesmo vai reinar no meu coração quando ele estiver preso. Vamos denunciar, vamos nos ajudar. Não é ajudar só a mim não, porque ele é um assassino. Ele estará nas ruas comentando as atrocidades que ele comete. Eu não quero essa dor que eu sinto para ninguém, disse Ronaldo.