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Obras e prazos

Secretário garante Avenida Leitão da Silva pronta no final do ano

Além da via em Vitória, o secretário também prometeu a conclusão, ainda neste ano, da Rodovia Leste Oeste, que liga Vila Velha a Cariacica

Publicado em 02 de Março de 2018 às 15:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 mar 2018 às 15:15
Paulo Ruy Carnelli, secretário estadual de Obras Crédito: Arquivo
O secretário de Estado de Transporte e Obras Públicas, Paulo Ruy Carnelli, garantiu, em entrevista à Rádio CBN Vitória, na manhã desta sexta-feira (02), que a Avenida Leitão da Silva será entregue no final deste ano. Além da via em Vitória, o secretário também prometeu a conclusão, ainda neste ano, da Rodovia Leste Oeste, que liga Vila Velha a Cariacica.
Paulo Ruy Carnelli também falou sobre o corredor preferencial para ônibus, aquaviário, aeroporto, Contorno do Mestre Álvaro, na Serra, e Rodovia José Sette, em Cariacica.
OBRAS NA LEITÃO DA SILVA
Obra da Avenida Leitão da Silva Crédito: Gazeta Online
Segundo o secretário, a obra, que começou em 2014, foi projetada para ter foco viário, mas houve necessidade de mudanças no projeto para que também fossem realizados acertos na drenagem, para evitar alagamentos, o que provocou o atraso. A primeira parte da construção foi concluída em 2017 com R$ 49 milhões investidos. O secretário acredita que, até a finalização, seja necessário o dobro da verba, mas garante que a entrega do serviço acontece no final deste ano.
"Fomos otimistas anunciando um prazo final, mas não conseguiríamos de forma nenhuma porque as mudanças no projeto trouxeram muita interferência", explica o secretário.
PRAZO DE ENTREGA: FINAL DO ANO
RODOVIA LESTE OESTE
Obras na Rodovia Leste Oeste, em Cariacica Crédito: Patrícia Scalzer
Carnelli explica que a obra na rodovia teve várias etapas e que, a pior delas, é a final. Dois trechos com problemas de solo tornaram o grau de dificuldade de trabalho maior que o esperado.
"Refizemos parte do trabalho por causa do solo, mas quando ela estiver pronta, será uma das maiores obras do Espírito Santo", afirma o secretário. E a promessa de entrega também é para o final de 2018.
PRAZO DE ENTREGA: FINAL DO ANO
CABEAMENTO SUBTERRÂNEO
Sem previsão para cabeamento de energia subterrâneo Crédito: Patrícia Scalzer
"É um sonho que continuaremos sonhando", diz o secretário. O modelo de regularização do setor elétrico em geral deixa o projeto com custo muito elevado, o que impactaria também a tarifa de energia".
PRAZO DE ENTREGA: NÃO FOI DIVULGADO
RODOVIA JOSÉ SETTE
Rodovia José Sette, em Itacibá Crédito: Marcelo Prest
O secretário afirma que a obra está em Cariacica está em andamento, e também é um serviço com alto grau de dificuldade. Uma via está sendo feita por trás para que, quando a interdição total for necessária, o trânsito não sofra tanto.
PRAZO DE ENTREGA: NÃO FOI DIVULGADO
CONTORNO DO MESTRE ÁLVARO
Contorno do Mestre Álvaro Crédito: Guilherme Ferrari | AG
A obra, segundo o secretário, chegou a ser de responsabilidade do Governo do Estado, mas houve debate ruim com o Tribunal de Contas da União, e o projeto foi devolvido ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit).
"Sugeri as desapropriações para empurrar a obra e conseguimos. Eu cobro, e a fase final já foi aprovada, mas não posso dar prazo. Isso é com o Dnit", afirma o secretário.
PRAZO DE ENTREGA: NÃO FOI DIVULGADO
CAIS DAS ARTES
Obra do Cais das Artes Crédito: Guilherme Ferrari
O secretário de Transportes e Obras Públicas explica que a obra não está em andamento devido a problemas na condução de contrato e equipamentos que não foram adquiridos. R$ 126 milhões foram investidos na obra e haverá necessidade de mais R$ 100 milhões para finalizar. O secretário não deu prazo de entrega.
PRAZO DE ENTREGA: NÃO FOI DIVULGADO
CORREDOR EXCLUSIVO PARA ÔNIBUS
Discussões sobre corredores exclusivos para ônibus, como os que existem na Reta da Penha, serão retomadas Crédito: Guilherme Ferrari
O secretário afirma que o projeto, em desenvolvimento técnico, é inserir a faixa para coletivos na Terceira Ponte, BR 101, Avenida Fernando Ferrari, Reta da Penha e avenidas no Centro de Vitória.
"Vamos perseguir isso. A faixa da direita ficaria para os coletivos, e carros só teriam acesso em vias de mudança de direção", explica. Ele falou também sobre a necessidade de reorganização e sinalização para que o corredor seja implantado.
PRAZO DE ENTREGA: SEM PREVISÃO
AQUAVIÁRIO
Antigo aquaviário de Vitória. Sem prazo pra ser reativado Crédito: Arquivo-GZ
O secretário relembra a importância do Aquaviário para o transporte na Grande Vitória antes da construção das pontes. E que, após isso, o modelo perdeu importância pelo melhoramento na circulação de ônibus.
A adaptação necessita de investimento de mais de R$ 100 milhões, segundo o secretário. E o projeto não deve ser desenvolvido por agora devido À reorganização do sistema Transcol, que deverá fazer parte de Vila Velha.
"650 mil viagens são feitas por dia no Transcol. Tomara que as expectativas do Aquaviário deem certo, por que seria uma boa opção, mas não foi possível priorizar", afirma o secretário.
PRAZO DE ENTREGA: SEM PREVISÃO
AEROPORTO DE VITÓRIA
Fotos inéditas mostram fase final das obras do Aeroporto de Vitória Crédito: Prefeitura de Vitória/Divulgação
O secretário afirma que acompanha o desenvolvimento do projeto e que está praticamente pronto e que a obra vai causar impacto positivos e melhor acesso. A entrega, marcada para o dia 29 de março, é confirmada e aguardada pelo secretário.
PRAZO DE ENTREGA: 29 DE MARÇO

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