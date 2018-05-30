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Marechal Floriano

'Se greve não acabar, serei um avicultor falido', diz capixaba

Vídeo feito por Erasmo Schwanz em que desabafa sobre as mortes de frangos devido à falta de ração viralizou nesta terça-feira (29)

Publicado em 29 de Maio de 2018 às 21:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 mai 2018 às 21:11
Erasmo Schwanz gravou o vídeo mostrando a situação da granja, que já não tem mais um grão de ração para alimentar as aves Crédito: Reprodução
Um vídeo que viralizou nesta terça-feira (29) chamou atenção dos internautas capixabas. Um produtor rural do Espírito Santo, o avicultor Erasmo Schwanz, que tem cerca de 20 galpões para a criação de aves, mostrou-se indignado ao ver seus frangos morrendo de fome por falta de ração. Isso tem acontecido por conta da greve dos caminhoneiros, que já dura 9 dias em todo o Brasil.
Erasmo, que trabalha na área há 25 anos e possui granjas há 18, diz que já não dorme direito há uma semana por conta da paralisação. No vídeo, ele contou que as cargas de milho e de soja - que são alimentos para as aves - estão presas, impedidas de trafegarem. "Eu estou lutando até onde posso, até o final. Com o vídeo, alguns vizinhos me ajudaram e me emprestaram um pouco de milho. Mas eu só consigo trabalhar com esse milho até amanhã. Quinta-feira (31) é feriado e sexta é um dia morto. O que vou fazer? Estou desesperado", desabafou indignado.
O avicultor disse que a soja ele tinha, acabou na quinta-feira (24) e que, desde esse dia, tem "se virado" para alimentar os frangos. "Minha ração acabou, acabou soja, milho, farinha de osso e todos os produtos que usamos para fazer a mistura. Ontem (28) acabou tudo", contou. "Tenho cerca de 7 mil aves em cada galpão. Alguns tem 3 mil, outros tem 10 mil. Já perdi 1.500 aves", explicou Erasmo.
Com as aves mortas, ele conta que não tem muito o que fazer. "A gente até faz a compostagem, mas 1.500 aves é muito. Não tem como. O jeito é descartar", falou Erasmo. Sobre a opção de doar as aves, o produtor explica. "Eu sei que existe a opção de doar, mas eu tenho que lutar até o final. Tenho funcionário e conta para pagar, família para alimentar. Infelizmente, se não tiver jeito, vou ter que acabar doando. Mas vou lutar até o final".
FALÊNCIA
Em entrevista ao Gazeta Online, o produtor rural Erasmo Schwanz disse que, se o Governo não resolver a situação dos caminhoneiros o quanto antes, ele será um avicultor falido. "Eu estou dando graças a Deus que estão me ajudando. O ideal seria que a greve acabasse hoje. Ainda assim, eu apoio a greve, não tiro a razão dos caminhoneiros. Que eles fiquem firmes e fortes, mas que o Governo atenda o que está sendo pedido logo", concluiu.
Sobre a possibilidade da chegada de ração, Erasmo tem esperanças. "A Associação dos Avicultores realmente está empenhada em conseguir essa ração. Mandaram uma ficha para a gente preencher e estamos dependendo desse milho para dar pelo menos um passo para voltar a trabalhar. Nem no Estado tem matéria-prima armazenada", disse.
SOBRE O VÍDEO TER VIRALIZADO
"A gente é meio da roça e fica até com medo quando essas coisas acontecem", contou o avicultor. Erasmo explicou que gravou o vídeo para mandar para um amigo, e esse amigo pediu autorização ao produtor para compartilhar no Facebook. "Acredito que isso tenha me ajudado. Eu apenas falei a verdade. Fiquei com medo, mas enviei", relatou.
VEJA O DESABAFO

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