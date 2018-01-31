'Se for culpado, Hilário será expulso da Polícia', diz chefe da Civil

Guilherme Daré afirmou que Hilário será expulso se for considerado culpado Crédito: Fernando Madeira

O chefe da Polícia Civil esclareceu ainda por que Hilário foi chamado para exercer um cargo dentro da polícia e declarou que, de forma alguma, poderia ser testemunha de defesa do homem acusado de matar a própria esposa - a médica Milena Gottardi.

"Sou obrigado, por lei, a aceitar qualquer servidor para trabalhar no cargo da Polícia. Se ele tiver qualquer especialização diferente, vai ser colocado para trabalhar dentro da área dele. O Hilário veio do Poder Judiciário com uma certa recomendação porque trabalhava em um setor administrativo muito importante. Ele foi trabalhar dentro do setor da Polícia Civil como qualquer outro servidor. Ontem (terça) eu fui chamado para testemunha de defesa sem ser consultado. Eu fui intimado pelo poder Judiciário, e como cidadão, sou obrigado a comparecer por respeito à decisão da Justiça. Eu confio no trabalho da DHPP, no trabalho da polícia, que apontou os réus como supostos autores do homicídio. Eu não poderia de forma alguma ser testemunha de defesa, por isso pedi e fui dispensado", justificou.

Para Guilherme Daré, o crime cometido contra Milena não tira as qualificações profissionais de Hilário. Entretanto, por norma da Polícia Civil, ele será expulso da corporação caso seja considerado culpado pela morte da médica.

"O mesmo trabalho que ele fez no Judiciário com eficiência, ele fez na Polícia Civil. Mas isso não desnatura tudo de ruim que ele fez com a esposa dele, com a família dele. O fato dele ter praticado o crime, não tira a qualificação dele naquela área. Mas também não dá credencial para que ele continue no quadro da Polícia Civil. Ele sendo apontado como culpado, ele vai ser expulso da Polícia Civil. No nosso quadro não fica pessoas que não merecem participar do trabalho da polícia, que é pautado pela honradez e por servir a sociedade acima de tudo", finalizou.

Depoimentos

O terceiro dia de depoimentos das testemunhas do caso Milena Gottardi aconteceu nessa terça-feira no Fórum Criminal de Vitória. Além de Guilherme Daré, que foi dispensado, outras duas testemunhas convocadas pela defesa de Hilário não compareceram para depor porque estão viajando: o empresário Gustavo Pimentel Simões, e o padre Pedro Luchi. No entanto, a defesa de Hilário informou que não abre mão das testemunhas e deve ouvi-las em outra data.

Além dessas testemunhas, cinco pessoas são esperadas para prestar depoimento na tarde desta quarta-feira (31).

PROTESTO

Enquanto os seis réus acompanhavam os depoimentos, amigos e familiares de Milena faziam uma vigília na frente do Fórum, cobrando punição aos acusados.

Nós temos que ficar juntos, temos que acompanhar. Nós queremos que eles sejam condenados. Ninguém tem mais dúvidas que eles são responsáveis. Fizeram a maldade, e não foi só com a Milena, foi com as filhas dela e com a família toda. Estamos sofrendo muito, disse o tio da médica, Geraldo Gottardi.