A Vigilância Sanitária iniciou na noite desta terça-feira (24) a investigação de todos os 40 pacientes diagnosticados com o novo coronavírus (Covid-19) no Estado. A intenção é estabelecer a forma de contaminação de cada um deles e a relação que existe entre os infectados para saber se o Espírito Santo já avançou de transmissão local para comunitária, aquela em que não é possível mais identificar a origem do contágio.
O secretário estadual da Saúde, Nésio Fernandes, diz que, em até 36 horas, será possível definir o quadro em que se encontra o Espírito Santo. No país, o governo federal já declarou a transmissão comunitária desde a semana passada, o que facilita a adoção de medidas restritivas.
Saúde investiga pacientes para definir transmissão comunitária no ES
O Estado, porém, já vem implementando, há mais de uma semana, ações que impõem o isolamento social, como fechamento de comércio e escolas, antecipando estratégias que podem conter a disseminação da doença. Nesta terça, outras iniciativas foram anunciadas, como barreiras sanitárias nas divisas com Minas Gerais, Bahia e Rio de Janeiro.
Caso se confirme a transmissão comunitária, explica Nésio Fernandes, será avaliada dia a dia a necessidade de novas medidas. A expectativa é que a população respeite o isolamento e, assim, não haja necessidade de outras ações ainda mais restritivas e que possam levar a perdas econômicas maiores que repercutem na vida de todos.