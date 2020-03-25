Saúde investiga pacientes para definir transmissão comunitária no ES

O Estado, porém, já vem implementando, há mais de uma semana, ações que impõem o isolamento social, como fechamento de comércio e escolas, antecipando estratégias que podem conter a disseminação da doença. Nesta terça, outras iniciativas foram anunciadas, como barreiras sanitárias nas divisas com Minas Gerais, Bahia e Rio de Janeiro.

Caso se confirme a transmissão comunitária, explica Nésio Fernandes, será avaliada dia a dia a necessidade de novas medidas. A expectativa é que a população respeite o isolamento e, assim, não haja necessidade de outras ações ainda mais restritivas e que possam levar a perdas econômicas maiores que repercutem na vida de todos.