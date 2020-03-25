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Coronavírus

Saúde investiga pacientes para definir transmissão comunitária no ES

Vigilância Sanitária iniciou trabalho na noite desta terça-feira (24) e, em até 36 horas, será possível classificar a condição do Estado

Publicado em 25 de Março de 2020 às 08:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mar 2020 às 08:00
Data: 15/03/2020 - Coronavírus Freepik - Imagem do vírus coronavírus analisado no laboratório
Imagem do vírus coronavírus analisado no laboratório: testes estão sendo realizados com pacientes infectados no ES Crédito: Freepik
A Vigilância Sanitária iniciou na noite desta terça-feira (24) a investigação de todos os 40 pacientes diagnosticados com o novo coronavírus (Covid-19) no Estado. A intenção é estabelecer a forma de contaminação de cada um deles e a relação que existe entre os infectados para saber se o Espírito Santo já avançou de transmissão local para comunitária, aquela em que não é possível mais identificar a origem do contágio. 
O secretário estadual da Saúde, Nésio Fernandes, diz que, em até 36 horas, será possível definir o quadro em que se encontra o Espírito Santo. No país, o governo federal já declarou a transmissão comunitária desde a semana passada, o que facilita a adoção de medidas restritivas. 
Saúde investiga pacientes para definir transmissão comunitária no ES

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O Estado, porém, já vem implementando, há mais de uma semana, ações que impõem o isolamento social, como fechamento de comércio e escolas, antecipando estratégias que podem conter a disseminação da doença. Nesta terça, outras iniciativas foram anunciadas, como barreiras sanitárias nas divisas com Minas Gerais, Bahia e Rio de Janeiro. 
Caso se confirme a transmissão comunitária, explica Nésio Fernandes, será avaliada dia a dia a necessidade de novas medidas. A expectativa é que a população respeite o isolamento e, assim, não haja necessidade de outras ações ainda mais restritivas e que possam levar a perdas econômicas maiores que repercutem na vida de todos. 

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