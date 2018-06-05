Saúde: Estado recebe 40 decisões por dia para cumprir

Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo Crédito: TV Gazeta

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) recebe todos os dias uma média de 40 mandados para cumprir determinações judiciais, seja para conseguir vaga em hospitais, seja para oferecer medicamentos. Mas a capacidade de resposta nem sempre é no prazo estipulado pelos juízes, geralmente de até 48 horas.

É um verdadeiro massacre esse volume de mandados. Quando o juiz dá ordem, ele está isolado, está vendo apenas o caso que está atendendo, e não os 40 que estão aqui. O juiz fica achando que a secretaria não quer atender; imagina se vamos contestar decisão judicial, mas os prazos são inviáveis, ressalta o secretário estadual da Saúde, Ricardo de Oliveira.

Para ele, as decisões precisam de mais embasamento para justificar o gasto do Estado com uma pessoa em detrimento de investimentos no coletivo. Ricardo de Oliveira falou que, somente em 2017, o governo gastou quase R$ 108 milhões para atender ações judiciais, valor que poderia custear o Hospital de Urgência e Emergência, o antigo São Lucas, em Vitória, por quase um ano.

JUSTIFICATIVA

Na avaliação do secretário, as demandas por remédios pela Justiça não têm justificativa mas, de 2016 para 2017, houve um aumento de 120% de ações nessa área.

De cada 100 pessoas que nos procuram, apenas quatro não conseguem o remédio na hora. E o problema, em geral, é de logística de fornecimento. Ou atraso do fornecedor, ou do Ministério da Saúde, afirma.

Ricardo de Oliveira diz ainda que, mesmo os remédios que não são padronizados pelo Ministério e, por isso, não se encontram na lista da Sesa, podem ser obtidos sem ação na Justiça. Basta o paciente apresentar um laudo, que justifique a necessidade de outro remédio que não aquele que está disponível na Farmácia Cidadã, e uma comissão avalia o pedido. Segundo o secretário, muitas solicitações têm sido atendidas. A exceção é para remédios que não foram aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Nesse caso, só mesmo a Justiça para autorizar a compra de um pro duto não liberado.

Outro problema, na opinião do secretário, é que muitas pessoas vão direto para a Justiça antes mesmo de tentar o atendimento no SUS. Para isso, Ricardo de Oliveira falou que tem mantido contato com o Judiciário a fim de que esse tipo de situação deixe de ocorrer. O secretário falou que a relação institucional está mais próxima e, assim, espera que haja mais critério nas decisões judiciais para a saúde.

QUASE 6 MIL PEDIDOS À ESPERA EM SÃO MATEUS

Em São Mateus, na Região Norte, a Defensoria Pública Estadual ajuizou uma ação civil pública contra o governo do Estado por causa fila no Sistema Único de Saúde (SUS). De acordo com o defensor público Bruno Pereira Nascimento, são cerca de 5.792 pedido de exames, consultas e cirurgias não realizados.

Vimos que a demanda era muito grande e resolvemos entrar com essa ação coletiva para dar a oportunidade para as pessoas que estão na mesma situação. Na medida que entramos com ações individuais, dávamos preferência a quem judicializa em detrimento daquelas que não, explicou o Bruno.

Entre os serviços de saúde mais procurados em São Mateus e região estão exames de ressonância magnética, consultas com neurologista, oftalmologista e ortopedista. Há também cirurgias de obstetrícia, cardiologia e ortopedia. Na lista, pacientes que aguardam procedimento cirúrgico há mais de um ano.

Ainda de acordo com Bruno, a ação requer a determinação de prazos máximos desses procedimentos de acordo com o grau de estratificação de risco de cada paciente estabelecido pelo próprio Estado (vermelho, amarelo, verde e azul), respectivamente, 30, 60, 90 e 120 dias.

Bruno destaca que em 17 de dezembro uma liminar concedida pelo Judiciário estabeleceu prazos, sob pena de multa de R$ 1.000 por procedimento ou atendimento não realizado, e que a Defensoria faz um levantamento do que foi descumprindo. Para o defensor, um dos grandes problemas da saúde pública no Estado é contingenciamento de recursos e o subfinanciamento do SUS.

Se você for no Portal da Transparência, o orçamento previsto para execução das políticas de saúde está em torno de R$ 2,5 bilhões, mas até semana passada eles não tinham executado nem 700 milhões, ou seja, chega no final no ano e sobram recursos. Isso que questionamos no processo, questiona o defensor.

O secretário estadual da Saúde, Ricardo de Oliveira, afirma que as filas existentes hoje na rede pública estadual para consultas e exames deverão ser eliminadas com a realização de mutirões, como já foi realizado na área de cirurgia de mão e distribuição de cadeiras de rodas.

Ainda assim, ele destaca que o Estado apresenta uma resolutividade de em torno de 76% das demandas num prazo de até 60 dias, entre a solicitação do paciente e a realização da consulta ou exame. Mas admite que ainda há um volume de pessoas que podem ficar mais tempo, às vezes mais de um ano, por se tratar de uma demanda muito específica para a qual não tem oferta ou mesmo por falha no sistema.