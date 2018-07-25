Saúde e Educação: Cidades do ES cortam mais de R$ 700 milhões em 6 anos

Corte em investimentos Crédito: Pixabay

Apontadas como áreas prioritárias em qualquer administração pública, a saúde e a educação há tempos vêm sofrendo com cortes de despesas. Nos últimos seis anos, os municípios no Estado reduziram em mais de R$ 700 milhões o investimento nesses segmentos.

É o que revela a série histórica do estudo Finanças dos Municípios Capixabas que, em um comparativo entre os anos de 2012 e 2017, demonstra que os gastos com educação passaram de R$ 3,5 bilhões para R$ 3 bilhões, e com saúde foi de R$ 2,2 bilhões para R$ 1,99 bilhões.

A redução nas duas áreas foi consecutiva nos últimos três anos, sendo que em educação representou uma queda de 2,4% entre 2017 e 2016 e, no mesmo período, de 3,8% na saúde, já considerada a inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

RETRAÇÕES

A Revista Finanças dos Municípios Capixabas aponta que, em educação, das 77 cidades que divulgaram os dados, as maiores retrações ocorreram em Laranja da Terra (-25,8%), que registrou o seu menor gasto com educação dos últimos 13 anos, Ibatiba (-23,5%) e Atílio Vivácqua (-16,7%). Em valores absolutos, os maiores cortes foram na Serra (R$ 15,1 milhões), Itapemirim (R$ 11,7 milhões), Anchieta (R$ 9,6 milhões) e Presidente Kennedy (R$ 8,6 milhões). Este último, porém, apesar da redução, atingiu o segundo maior valor já registrado pelo município no setor.

Por outro lado, as maiores variações positivas foram as de Marilândia (11%), Vargem Alta (10,4%) e Bom Jesus do Norte (10,1%). Já os maiores aumentos em valores absolutos foram os de Vitória, com acréscimo de R$ 9 milhões; Linhares, R$ 8 milhões; e Colatina, R$ 4,4 milhões a mais.

Em saúde, a maioria dos municípios  55 dos 77 com dados disponíveis  reduziu gastos. A taxa mais expressiva foi de Barra de São Francisco (-35,5%), seguido por Fundão (-23,1%), Ecoporanga (-22,5%), São José do Calçado (-18,6%), Santa Leopoldina (-16,2%) e São Mateus (-15,4%). Entre as cidades que aumentaram os gastos em saúde destacaram-se Pedro Canário (26,7%), Alfredo Chaves (18,3%), Colatina (16,2%), Ibitirama (15,8%), São Domingos do Norte (15,2%), Rio Novo do Sul (14,1%) e Sooretama (12,1%).

Embora as duas áreas tenham registrado menor queda em comparação a outras, os municípios não conseguem fazer grandes investimentos, que praticamente zeraram em obras e aquisição de equipamentos, observa Tânia Villela, economista e diretora da Revista Finanças dos Municípios Capixabas.

Desde 2006, segundo ela, os investimentos dos municípios giravam em torno de R$ 1 bilhão, com pico em 2012, quando foram investidos R$ 2,14 bilhões. De lá para cá, os valores gastos só têm diminuído, chegando a R$ 561 milhões no ano passado.

Esse é um nível extremamente baixo, equivalente ao que foi investido no final da década de 90, compara Tânia Villela.

PREFEITURAS ESTÃO CONTROLANDO GASTOS

Presidente da Associação dos Municípios do Estado do Espírito Santo (Amunes), o prefeito de Linhares Guerino Zanon diz que a sua percepção é que os gestores municipais estão se esforçando para controlar gastos e administrar a receita em tempos de crise.

Antes de falar em aumento ou queda de investimentos nessas áreas (saúde e educação), precisamos observar que os municípios estão trabalhando nos últimos anos com arrecadação idêntica à de 2010, ou seja, com os mesmos valores é preciso uma boa gestão para oferecer o mínimo de serviços e com qualidade razoável, argumenta.

Guerino observa que em educação, por exemplo, a demanda tem sido crescente em virtude do empobrecimento da população por conta da crise. Muita gente tem migrado com os filhos para a educação pública, por exemplo. Então, não sobra dinheiro para fazer investimentos, pondera o presidente da Amunes.

Em saúde, um dos problemas é a diminuição de repasses federais, obrigando as prefeituras a gastar mais dos recursos próprios, embora a receita esteja em queda. O problema é mais complexo do que apontar quem está investindo mais ou menos, conclui.

GASTO COM FOLHA DE PAGAMENTO AINDA É ALTO

As despesas com pessoal também estão diminuindo nos municípios capixabas, mas o ritmo de queda é menor do que o registrado em saúde e educação. O volume de gastos com a folha de pagamento de servidores continua alto no Estado e há uma série de limitadores que impedem um corte maior. Hoje, ela representa em torno de 50% de toda a receita das cidades.

Essa dificuldade de cortar pessoal se deve ao fato de o serviço público ter estabilidade e, quando as prefeituras ajustam cortando comissionados, o impacto não é grande porque o peso desse servidor é pequeno no gasto total, explica Tânia Villela, economista e diretora da Revista Finanças dos Municípios Capixabas, na qual foi publicado o estudo com gastos das cidades com custeio e investimentos.

CONSECUTIVO

Entre 2016 e 2017, a redução nas despesas com funcionalismo foi de 1,6%, enquanto em saúde foi de 3,8% e educação 2,4%. Mas Tânia destaca o fato de os municípios terem conseguido reduzir gastos com pessoal em três anos consecutivos.

É algo inusitado, até porque existe crescimento vegetativo da folha (concessão de benefícios já previstos) e somente uma crise forte para justificar a redução contínua dos gastos, não só com cortes de comissionados e estagiários, mas também de horas extras, redução da jornada e outras medidas paliativas, avalia.

Questionada se não existem quadros administrativos inchados por comissionados nos municípios capixabas, Tânia diz que não dispõe de dados específicos, mas que os levantamentos sugerem que houve redução desse perfil de servidor.

A economista ainda pondera que a velocidade da queda da receita dos municípios é maior do que as administrações conseguem cortar com pessoal. Mas podemos até dizer que a situação melhorou, uma vez que apenas sete municípios se encontram acima do limite da Lei de Responsabilidade Fiscal (que determina quanto pode ser gasto com pessoal). Em 2016, eram 20 nessa situação. A maioria hoje está no nível intermediário, revela.

MUNICÍPIOS APONTAM QUEDA DE RECEITA E MENOS REPASSES

Queda da receita, aumento da demanda por serviços públicos, redução de repasses estaduais e federais. Essas são algumas das justificativas dos municípios para a redução de investimentos em contraponto ao volume de gastos com pessoal. Mas todos afirmam que controlam as despesas.

Em Sooretama, por exemplo, que apresentou o maior crescimento percentual com servidores entre 2016 e 2017, a assessoria informa que o município ampliou a oferta de serviços de saúde, antes terceirizados.

Cariacica diz que aumentou os investimentos próprios, mas que a queda dos repasses comprometeu o resultado final.

Vitória aponta diminuição de R$ 44 milhões na receita, mas assegura quase 50% do orçamento da prefeitura nas áreas de saúde e educação. Também cortou cerca de 1,6 mil servidores em três anos.

Serra destaca o crescimento da população e da demanda por serviços, mas compensa com corte nos gastos com pessoal.

Linhares revela que cortou pessoal e saiu de quase 54% de gastos nessa área, em 2016, para 42%.

ANÁLISE

É preciso levar em conta que o grosso da prestação de serviços em áreas como saúde e educação, por imposição constitucional, ficou a cargo dos municípios. Para se manter uma escola, um posto de saúde, são necessários profissionais para fazer o atendimento e o gasto será elevado. Mas o que é preciso rever é a qualidade do gasto. Até porque as demandas aumentam e os recursos diminuem, ainda mais depois da aprovação da PEC do Teto (congelamento dos gastos por 20 anos). Há também a questão da estabilidade. Para mim, nem todos os cargos no serviço público deveriam ser estáveis, mas esse não é o grande problema. O principal é mesmo a eficiência. Há município no Estado em que apenas 20% dos servidores são efetivos. O quadro está inchado de comissionados. A administração pública precisa ser racionalizada.