'Saudade é mato': vegetação encobre túmulos em cemitério de Cariacica

A situação de um cemitério na região de Nova Rosa da Penha, em Cariacica, às margens da Rodovia do Contorno, tem revoltado moradores da região. Eles reclamam da quantidade de mato e do abandono. A situação impressiona e demonstra que falta manutenção na área. No local são 4,8 mil túmulos e espaços para sepultamentos, de acordo a prefeitura.

Segundo moradores de Nova Rosa da Penha, a prefeitura até faz a limpeza da área, mas só chegando perto do Dia de Finados, entre o final de outubro e o início de novembro. Em outras épocas do ano o local fica abandonado. Os coveiros limpam apenas as áreas em que outros corpos são enterrados.

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O vigilante Willan Arcanjo Alves, de 38 anos, aproveitou que estava em uma entrevista de emprego em uma empresa da região para visitar as sepulturas dos dois avós paternos e de alguns amigos de Nova Rosa da Penha. Mas quando chegou ao cemitério ficou decepcionado. Com tanto mato, ele não conseguiu encontrar os túmulos.

Willian foi visitar os avós e os amigos que foram enterrados no local, mas não encontrou as sepulturas Crédito: Kaique Dias

Isso aí é um absurdo. A gente só vê limpeza em época de Finados. A gente nem consegue encontrar túmulos de familiares. Se você observar aí é mato puro, não tem nem como encontrar nada não, lamenta.

Em conversa com a reportagem, alguns funcionários do cemitério disseram que já encontraram de tudo no local: cobras pequenas e grandes e até escorpiões, um risco para os trabalhadores e para quem tenta visitar o túmulo de algum parente no local, se aventurando em meio ao mato alto.

O encarregado Odilon Costa, de 59 anos, tenta junto à comunidade chamar a atenção da prefeitura, mas até hoje ele diz que não teve respostas. Em grupos nas redes sociais, ele e outros moradores mostram que não estão satisfeitos com a situação do cemitério.

É uma falta de respeito porque quando a gente leva um ente querido para sepultar vamos no meio do matagal. Tem que roçar para entrar lá. Uma vergonha para nosso prefeito, que parece não saber o que está acontecendo. Falta diálogo, reclama o morador. Veja as fotos abaixo:

LIXO, ENTULHO E ATÉ ÁGUA PARADA

Não é só mato que os moradores encontram no cemitério Jardim da Saudade, em Cariacica. Lixo, entulho e até água parada em galões também são encontrados. Cacos de vidro em cima e do lado das sepulturas causam outro risco, o de cortar os pés. E como o mato não deixa ver o que tem no chão, fica ainda mais difícil.

Meu sogro foi enterrado há quatro meses e tem um sobrinho que foi enterrado. É a mesma coisa: você tem que trilhar. A prefeitura está deixando Cariacica a Deus-dará. Vai visitar o Jardim da Saudade? Saudade pra quem? Anderson Onofre da Silva, 39 anos, catraqueiro

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