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Moradores reclamam

'Saudade é mato': vegetação encobre túmulos em cemitério de Cariacica

O vigilante Willan Arcanjo Alves, de 38 anos, tentou visitar as sepulturas dos dois avós paternos no Jardim da Saudade, mas desistiu por causa do mato

Publicado em 13 de Março de 2018 às 15:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 mar 2018 às 15:57
A situação de um cemitério na região de Nova Rosa da Penha, em Cariacica, às margens da Rodovia do Contorno, tem revoltado moradores da região. Eles reclamam da quantidade de mato e do abandono. A situação impressiona e demonstra que falta manutenção na área. No local são 4,8 mil túmulos e espaços para sepultamentos, de acordo a prefeitura.
Segundo moradores de Nova Rosa da Penha, a prefeitura até faz a limpeza da área, mas só chegando perto do Dia de Finados, entre o final de outubro e o início de novembro. Em outras épocas do ano o local fica abandonado. Os coveiros limpam apenas as áreas em que outros corpos são enterrados. 
ASSISTA AO VÍDEO: 
O vigilante Willan Arcanjo Alves, de 38 anos, aproveitou que estava em uma entrevista de emprego em uma empresa da região para visitar as sepulturas dos dois avós paternos e de alguns amigos de Nova Rosa da Penha. Mas quando chegou ao cemitério ficou decepcionado. Com tanto mato, ele não conseguiu encontrar os túmulos.
Willian foi visitar os avós e os amigos que foram enterrados no local, mas não encontrou as sepulturas Crédito: Kaique Dias
Isso aí é um absurdo. A gente só vê limpeza em época de Finados. A gente nem consegue encontrar túmulos de familiares. Se você observar aí é mato puro, não tem nem como encontrar nada não, lamenta.
Em conversa com a reportagem, alguns funcionários do cemitério disseram que já encontraram de tudo no local: cobras pequenas e grandes e até escorpiões, um risco para os trabalhadores e para quem tenta visitar o túmulo de algum parente no local, se aventurando em meio ao mato alto.
O encarregado Odilon Costa, de 59 anos, tenta junto à comunidade chamar a atenção da prefeitura, mas até hoje ele diz que não teve respostas. Em grupos nas redes sociais, ele e outros moradores mostram que não estão satisfeitos com a situação do cemitério.
É uma falta de respeito porque quando a gente leva um ente querido para sepultar vamos no meio do matagal. Tem que roçar para entrar lá. Uma vergonha para nosso prefeito, que parece não saber o que está acontecendo. Falta diálogo, reclama o morador. Veja as fotos abaixo: 
LIXO, ENTULHO E ATÉ ÁGUA PARADA
Não é só mato que os moradores encontram no cemitério Jardim da Saudade, em Cariacica. Lixo, entulho e até água parada em galões também são encontrados. Cacos de vidro em cima e do lado das sepulturas causam outro risco, o de cortar os pés. E como o mato não deixa ver o que tem no chão, fica ainda mais difícil.
Meu sogro foi enterrado há quatro meses e tem um sobrinho que foi enterrado. É a mesma coisa: você tem que trilhar. A prefeitura está deixando Cariacica a Deus-dará. Vai visitar o Jardim da Saudade? Saudade pra quem?
Anderson Onofre da Silva, 39 anos, catraqueiro
O OUTRO LADO
Em nota, a prefeitura de Cariacica garantiu que haverá mutirão de limpeza e conservação no cemitério Jardim da Saudade, em Nova Rosa da Penha, a partir desta quinta-feira (15). Sobre os galões com água abertos vistos pela reportagem, a prefeitura afirmou que eles servem para coleta de água da chuva, como forma de economia de recursos e medida de sustentabilidade ambiental.

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