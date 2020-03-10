Vacinação contra Sarampo termina sexta-feira. Veja quem precisa tomar a dose

Dia D de mobilização da Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite e Sarampo. Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A vacinação contra o sarampo está sendo distribuída 493 salas de vacinação espalhadas em todos os municípios do Espírito Santo até a próxima sexta-feira (13). A estimativa era de que cerca de 39 mil pessoas deveriam tomar as vacinas. Dois casos suspeitos de contaminação de sarampo estão sendo investigado pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesa).

As vacinas são de Tríplice-viral - que protege contra sarampo, caxumba, rubéola - ou a Tetra-viral - contra sarampo, caxumba, rubéola e catapora. O número de pessoas atingidas pela campanha de vacinação só será conhecido no dia 20 de março, quando a Sesa reunirá todos os dados municipais.

Segundo a coordenadora do Programa Estadual de Imunizações e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis da Secretaria da Saúde, Danielle Grillo, a vacinação é para minimizar o risco de nova epidemia do sarampo. "A circulação do vírus de sarampo continua ativo, mesmo que não tenhamos tantas notícias e mortes. A cobertura vacinal caiu muito em 2019 e tivemos uma epidemia", explicou.

Este ano, houve aumento da faixa etária de recomendação de vacinação contra o sarampo no Brasil. Até 2019 a vacinação de rotina era para pessoas de até 49 anos. Este ano, a vacinação passou a valer para quem tem até 59 anos de idade. Outro objetivo é imunizar crianças de 5 anos até jovens de 19 anos, público-alvo definido pelo Ministério da Saúde que não recebeu nenhuma ou apenas uma dose da vacina tríplice ou tetra viral.

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No Espírito Santo, foram notificados 11 caso suspeitos, sendo que nove foram descartados e dois aguardam resultados de exames. "A população não pode baixar a guarda, precisa atualizar a situação vacinal. Tanto há o risco que a dose zero, para crianças de 0 a 6 meses, continua sendo ofertada", descreveu a coordenadora.

Este ano, uma criança de oito meses morreu no Rio de Janeiro depois de contrair sarampo. Danielli Grillo explica que as crianças são mais suscetíveis ao sarampo. "Dados mostram que, no Brasil, o sarampo tem maior incidência em crianças menores de 5 ano e em grávidas. Outro público que adoece muito são os jovens, por isso a preocupação com as duas doses da vacina", detalha.

Vacinação contra o sarampo Crédito: Marcelo Camargo | Agência Brasil

PÚBLICO DA VACINAÇÃO

crianças de 0 a 6 meses : dose zero (não dispensa as obrigatórias de 12 e 15 meses)

: dose zero (não dispensa as obrigatórias de 12 e 15 meses) crianças com 12 meses e depois aos 15 meses : essas são as doses obrigatórias que todas as pessoas deveriam tomar

e depois aos : essas são as doses obrigatórias que todas as pessoas deveriam tomar de 01 a 29 anos: deve ter duas doses da vacina. Caso não tenha nenhuma, receberá duas doses. Se tiver apenas uma, completará o cartão com uma dose

deve ter duas doses da vacina. Caso não tenha nenhuma, receberá duas doses. Se tiver apenas uma, completará o cartão com uma dose de 30 a 59 anos : deve receber uma dose caso não tenha tomado nenhuma.

: deve receber uma dose caso não tenha tomado nenhuma. os trabalhadores da Saúde devem receber duas doses da vacina tríplice viral, independentemente da idade.



ONDE TOMAR

Todos os municípios capixabas possuem sala pública de vacinação em postos de saúde. Quem perdeu o cartão de vacinação ou aqueles que não sabem se estão com esquema vacinal completo também devem procurar uma unidade de saúde.

SOBRE O SARAMPO

O Sarampo é uma doença viral de elevada contagiosidade, cuja a transmissão ocorre por meio de secreções nasofaríngeas, expelidas ao tossir, espirrar e falar. Casos graves podem levar ao óbito. Os principais sintomas são febre acompanhada de tosse persistente, irritação ocular, coriza e congestão nasal e mal-estar intenso. Após estes sintomas, há o aparecimento de manchas avermelhadas no rosto, que progridem em direção aos pés, com duração mínima de três dias.