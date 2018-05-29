São Lucas gasta R$ 4,7 milhões por mês com feridos no trânsito

Os acidentes de trânsito, além de causarem a morte de centenas de capixabas por ano em 2016, foram 407, segundo o Detran , custam dinheiro aos cofres do Estado. Só no Hospital Estadual e Urgência e Emergência (HEUE), antigo Hospital São Lucas, em Vitória, são gastos mensalmente uma média de R$ 4,7 milhões no atendimento e tratamento de pacientes que sofreram lesões no trânsito.
Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, no hospital, que é referência em casos de trauma, são atendidas, em média, 430 acidentados no trânsito. Com cada paciente são gastos R$ 11 mil.
O diretor-presidente do Observatório Nacional de Segurança Viária, José Aurélio Ramalho, afirma que, em todo o Brasil, essas pessoas ocupam 60% dos leitos de emergências. Antes de precisar de mais hospitais, precisaríamos reduzir acidentes de trânsito. Traria um ganho muito grande para a sociedade, avalia.
José Aurélio ressalta que as consequências dos acidentes trazem problemas para toda a sociedade. O grande exército de sequelados hoje no Brasil é o dos motociclistas acidentados. No Brasil, é uma morte a cada 12 minutos. Uma sequela por minuto. Nos hospitais, do grande número de pessoas que ocupam os leitos de emergência, 60% são acidentados de trânsito.
MAIS ATENDIMENTOS
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), normalmente o primeiro a chegar aos locais de acidente de trânsito, registrou em 2017 12.094 ocorrências com vítimas. Foram 2.506 a mais do que no ano anterior. Um aumento de 26,13%.
Percebemos que o número de atendimentos é maior nas vésperas de feriados, quando aumenta a movimentação das estradas, afirma Julianna Oliveira, coordenadora do Samu. Segundo o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-ES), os meses do ano em que mais ocorrem acidentes são março, abril e julho. Já na semana, se destacam os sábados e domingos. Os dados são do anuário de estatísticas de trânsito.
Esses acidentados são quase metade dos feridos graves atendidos pelo Samu. Geralmente as lesões são múltiplas, desde membros, como braços e pernas, até o tórax e lesões mais graves como as de coluna e de cabeça, conta a Julianna.
Segundo a coordenadora do Samu, quase metade dos atendimentos feitos pelas ambulâncias envolvem motociclistas. Eles ficam muito vulneráveis. Não tem cinto de segurança, airbag, não tem a proteção do carro. Às vezes, está todo correto, andando no lugar dele e na velocidade permitida na via e, por imprudência de outro, ele é vítima, relata.
Foi o que aconteceu com Jenildo Carreta, 49 anos, que trabalhava como guarda patrimonial. Ele ficou sem o movimento das pernas depois que sua moto foi atingida por uma Hilux na BR 101, entre Fundão e Timbuí. O acidente aconteceu no dia 17 de setembro do ano passado e Jenildo passou 19 dias internado no antigo São Lucas.
Eu estava próximo ao acostamento e sendo ultrapassado pela caminhonete. Em uma curva, veio um veículo ultrapassando no sentido contrário. Para não bater nele, o motorista da Hilux jogou o carro pra cima de mim, explica.
Jenildo, que hoje faz sessões de fisioterapia no Centro de Reabilitação Física do Espirito Santo (Crefes), em Vila Velha, conta que sentiu um impacto nas costas, entre os ombros, e foi lançado para um matagal no acostamento. O condutor da Hilux não prestou socorro. Caí de barriga para baixo. Na hora, tentei levantar o pescoço, mexer um dedo, e não consegui, diz.
ACIDENTES
SOCORRO
2016
Atropelamentos
1.301
Automóvel
2.879
Motocicleta
4.386
Bicicleta
1.022
2017
Atropelamento
1.271
Automóvel
4.168
Motocicleta
5.266
Bicicleta
1.389
OCORRÊNCIAS
Mês
Há mais acidentes em março, abril e julho.
Dia
Acontecem 42% mais acidentes aos sábados do que às quartas-feiras.
Hora
O horário com mais registros de acidentes com vítimas nesses dois anos foi das 18h às 19h.
INTERNAÇÕES
Hospital de Urgência e Emergência (São Lucas)
Recebe, em média, 430 vítimas do trânsito por mês. Cada uma custa ao Estado R$ 11 mil.
HOMENS DE 18 A 49 ANOS SÃO 70% DAS VÍTIMAS
A maioria das vítimas de acidente de trânsito no Estado são homens e em idade produtiva, entre 18 e 49 anos. A coordenadora do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência Samu, Julianna Oliveira, aponta que eles são 70% dos casos de atendimento. Eles são maioria, afirma Julianna.
Dados do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) corroboram isso. Os índices mostram que, em uma divisão por gênero, 74,52% dos envolvidos em acidente são homens. Em outro levantamento por idade, mas sem separação entre eles e elas, o órgão aponta que 70% dos condutores que estavam em casos com vítimas estão dentro da idade produtiva.
Jefferson Ferreira da Conceição, de 34 anos, faz parte dessas estatísticas. Além disso, eles se encaixa na categoria que mais sofre acidente, com 63% dos registros, ou seja, seis em cada 10 vítimas: motociclista. Ele deixou a esposa e o filho em casa e foi trabalhar de moto, como fazia todos os dias, em uma loja de celulares. Ao passar pelo bairro Cobilândia, em Vila Velha, foi atingido na lateral por um carro.
Desde o acidente, Jefferson enfrentou 17 dias em coma e 80 de internação Hospital Estadual e Urgência e Emergência (HEUE), antigo Hospital São Lucas, em Vitória. Mais dois meses internado no Centro de Reabilitação Física do Espírito Santo (Crefes), em Vila Velha.
Eu já ando sozinho, comemora Jefferson. Apesar de estar usando capacete no momento do acidente, o autônomo sofreu lesão grave no cérebro e, com isso, acabou perdendo boa parte da coordenação motora e do equilíbrio. Com o trabalho de fisioterapia e terapia ocupacional, ele começa um longo processo de recuperação. Consegui escrever meu nome esses dias, conta.
RECUPERAÇÃO
Sirlande da Silva Matos é casada com Jefferson há 15 anos e se dedica diariamente à recuperação do marido. Depois do acidente ele ficou muito dependente. Mas ele é guerreiro, está avançando, conta. Ela diz que, além do trauma físico, o acidente deixou sequelas psicológicas no marido. Ele ficou deprimido, está fazendo acompanhamento psicológico. Não é fácil. Você está fazendo tudo em um dia e, no outro, não consegue fazer nem as coisas básicas.
A parte estética, outra sequela do acidente, também agravou a condição emocional de Jefferson. Para liberar espaço para o cérebro, uma parte do crânio teve que ser retirada. Ele vai colocar uma prótese no lugar na semana que vem, comemora a esposa.
PERFIL
CONDUTORES ENVOLVIDOS EM ACIDENTES
Homens
74,52%
Mulheres
13,01%
Não informado
12,46%
IDADE
Entre 18 e 49 anos
Cerca de 70% dos condutores envolvidos em acidentes com vítimas têm idade produtiva.
MOTOCICLISTAS
Maioria
63% dos acidentes registrados têm participação de motocicletas.
Idade
27% tinha menos de 24 anos.
Tempo de habilitação
Metade dos motociclistas envolvidos em acidentes eram habilitados há menos de cinco anos.
"O TRÂNSITO É FEITO DE GENTE E GENTE PRECISA DE RESPEITO"
Com o slogan nós somos o trânsito, a campanha Maio Amarelo procura conscientizar os motoristas, ciclistas e pedestres da responsabilidade de cada um na manutenção de um trânsito seguro.
O trânsito é feito de gente, e gente precisa de respeito. É preciso haver consciência de que, nos veículos, todos são pessoas, afirmou a diretora técnica do Detran, Édina de Almeida Poleto.
Ela reconhece a responsabilidade do poder público em fazer cumprir as leis de trânsito e manter as vias em bom estado, mas argumenta que só essas ações não conseguem promover a redução necessária no número dos acidentes.
Se nada for feito individualmente, nunca vamos chegar ao objetivo desejado. Precisamos de mudança individual. Acabar com essa péssima cultura de achar que não tem problema, que não vai acontecer nada, relata.
Édina ressalta que estamos a dois anos do fim do período firmado pela Organização das Nações Unidas (ONU) para reduzir em 50% o número de acidentes no mundo. A resolução é de 2011 e termina em 2020.