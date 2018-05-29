São Lucas gasta R$ 4,7 milhões por mês com feridos no trânsito

Recuperação :Oito meses após o acidente que o fez perder os movimentos das pernas, Jenildo trabalha dia a dia para reaprender a executar as tarefas da rotina. Hoje ele faz parte de uma equipe de basquete para cadeirantes. Crédito: Ricardo Medeiros

Os acidentes de trânsito, além de causarem a morte de centenas de capixabas por ano  em 2016, foram 407, segundo o Detran , custam dinheiro aos cofres do Estado. Só no Hospital Estadual e Urgência e Emergência (HEUE), antigo Hospital São Lucas, em Vitória, são gastos mensalmente uma média de R$ 4,7 milhões no atendimento e tratamento de pacientes que sofreram lesões no trânsito.

Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, no hospital, que é referência em casos de trauma, são atendidas, em média, 430 acidentados no trânsito. Com cada paciente são gastos R$ 11 mil.

O diretor-presidente do Observatório Nacional de Segurança Viária, José Aurélio Ramalho, afirma que, em todo o Brasil, essas pessoas ocupam 60% dos leitos de emergências. Antes de precisar de mais hospitais, precisaríamos reduzir acidentes de trânsito. Traria um ganho muito grande para a sociedade, avalia.

José Aurélio ressalta que as consequências dos acidentes trazem problemas para toda a sociedade. O grande exército de sequelados hoje no Brasil é o dos motociclistas acidentados. No Brasil, é uma morte a cada 12 minutos. Uma sequela por minuto. Nos hospitais, do grande número de pessoas que ocupam os leitos de emergência, 60% são acidentados de trânsito.

MAIS ATENDIMENTOS

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), normalmente o primeiro a chegar aos locais de acidente de trânsito, registrou em 2017 12.094 ocorrências com vítimas. Foram 2.506 a mais do que no ano anterior. Um aumento de 26,13%.

Percebemos que o número de atendimentos é maior nas vésperas de feriados, quando aumenta a movimentação das estradas, afirma Julianna Oliveira, coordenadora do Samu. Segundo o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-ES), os meses do ano em que mais ocorrem acidentes são março, abril e julho. Já na semana, se destacam os sábados e domingos. Os dados são do anuário de estatísticas de trânsito.

Esses acidentados são quase metade dos feridos graves atendidos pelo Samu. Geralmente as lesões são múltiplas, desde membros, como braços e pernas, até o tórax e lesões mais graves como as de coluna e de cabeça, conta a Julianna.

Segundo a coordenadora do Samu, quase metade dos atendimentos feitos pelas ambulâncias envolvem motociclistas. Eles ficam muito vulneráveis. Não tem cinto de segurança, airbag, não tem a proteção do carro. Às vezes, está todo correto, andando no lugar dele e na velocidade permitida na via e, por imprudência de outro, ele é vítima, relata.

Foi o que aconteceu com Jenildo Carreta, 49 anos, que trabalhava como guarda patrimonial. Ele ficou sem o movimento das pernas depois que sua moto foi atingida por uma Hilux na BR 101, entre Fundão e Timbuí. O acidente aconteceu no dia 17 de setembro do ano passado e Jenildo passou 19 dias internado no antigo São Lucas.

Eu estava próximo ao acostamento e sendo ultrapassado pela caminhonete. Em uma curva, veio um veículo ultrapassando no sentido contrário. Para não bater nele, o motorista da Hilux jogou o carro pra cima de mim, explica.

Jenildo, que hoje faz sessões de fisioterapia no Centro de Reabilitação Física do Espirito Santo (Crefes), em Vila Velha, conta que sentiu um impacto nas costas, entre os ombros, e foi lançado para um matagal no acostamento. O condutor da Hilux não prestou socorro. Caí de barriga para baixo. Na hora, tentei levantar o pescoço, mexer um dedo, e não consegui, diz.

ACIDENTES

SOCORRO

2016

Atropelamentos

1.301

Automóvel

2.879

Motocicleta

4.386

Bicicleta

1.022

2017

Atropelamento

1.271

Automóvel

4.168

Motocicleta

5.266

Bicicleta

1.389

OCORRÊNCIAS

Mês

Há mais acidentes em março, abril e julho.

Dia

Acontecem 42% mais acidentes aos sábados do que às quartas-feiras.

Hora

O horário com mais registros de acidentes com vítimas nesses dois anos foi das 18h às 19h.

INTERNAÇÕES

Hospital de Urgência e Emergência (São Lucas)

Recebe, em média, 430 vítimas do trânsito por mês. Cada uma custa ao Estado R$ 11 mil.

HOMENS DE 18 A 49 ANOS SÃO 70% DAS VÍTIMAS

A maioria das vítimas de acidente de trânsito no Estado são homens e em idade produtiva, entre 18 e 49 anos. A coordenadora do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência Samu, Julianna Oliveira, aponta que eles são 70% dos casos de atendimento. Eles são maioria, afirma Julianna.

Dados do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) corroboram isso. Os índices mostram que, em uma divisão por gênero, 74,52% dos envolvidos em acidente são homens. Em outro levantamento por idade, mas sem separação entre eles e elas, o órgão aponta que 70% dos condutores que estavam em casos com vítimas estão dentro da idade produtiva.

Superação: Após sofrer um acidente, Jefferson perdeu parte da coordenação motora. Com o tratamento, está começando a realizar tarefas simples, como subir e descer escadas. Crédito: Ricardo Medeiros

Jefferson Ferreira da Conceição, de 34 anos, faz parte dessas estatísticas. Além disso, eles se encaixa na categoria que mais sofre acidente, com 63% dos registros, ou seja, seis em cada 10 vítimas: motociclista. Ele deixou a esposa e o filho em casa e foi trabalhar de moto, como fazia todos os dias, em uma loja de celulares. Ao passar pelo bairro Cobilândia, em Vila Velha, foi atingido na lateral por um carro.

Desde o acidente, Jefferson enfrentou 17 dias em coma e 80 de internação Hospital Estadual e Urgência e Emergência (HEUE), antigo Hospital São Lucas, em Vitória. Mais dois meses internado no Centro de Reabilitação Física do Espírito Santo (Crefes), em Vila Velha.

Eu já ando sozinho, comemora Jefferson. Apesar de estar usando capacete no momento do acidente, o autônomo sofreu lesão grave no cérebro e, com isso, acabou perdendo boa parte da coordenação motora e do equilíbrio. Com o trabalho de fisioterapia e terapia ocupacional, ele começa um longo processo de recuperação. Consegui escrever meu nome esses dias, conta.

RECUPERAÇÃO

Sirlande da Silva Matos é casada com Jefferson há 15 anos e se dedica diariamente à recuperação do marido. Depois do acidente ele ficou muito dependente. Mas ele é guerreiro, está avançando, conta. Ela diz que, além do trauma físico, o acidente deixou sequelas psicológicas no marido. Ele ficou deprimido, está fazendo acompanhamento psicológico. Não é fácil. Você está fazendo tudo em um dia e, no outro, não consegue fazer nem as coisas básicas.

A parte estética, outra sequela do acidente, também agravou a condição emocional de Jefferson. Para liberar espaço para o cérebro, uma parte do crânio teve que ser retirada. Ele vai colocar uma prótese no lugar na semana que vem, comemora a esposa.

PERFIL

CONDUTORES ENVOLVIDOS EM ACIDENTES

Homens

74,52%

Mulheres

13,01%

Não informado

12,46%

IDADE

Entre 18 e 49 anos

Cerca de 70% dos condutores envolvidos em acidentes com vítimas têm idade produtiva.

MOTOCICLISTAS

Maioria

63% dos acidentes registrados têm participação de motocicletas.

Idade

27% tinha menos de 24 anos.

Tempo de habilitação

Metade dos motociclistas envolvidos em acidentes eram habilitados há menos de cinco anos.

"O TRÂNSITO É FEITO DE GENTE E GENTE PRECISA DE RESPEITO"

Com o slogan nós somos o trânsito, a campanha Maio Amarelo procura conscientizar os motoristas, ciclistas e pedestres da responsabilidade de cada um na manutenção de um trânsito seguro.

O trânsito é feito de gente, e gente precisa de respeito. É preciso haver consciência de que, nos veículos, todos são pessoas, afirmou a diretora técnica do Detran, Édina de Almeida Poleto.

Ela reconhece a responsabilidade do poder público em fazer cumprir as leis de trânsito e manter as vias em bom estado, mas argumenta que só essas ações não conseguem promover a redução necessária no número dos acidentes.

Se nada for feito individualmente, nunca vamos chegar ao objetivo desejado. Precisamos de mudança individual. Acabar com essa péssima cultura de achar que não tem problema, que não vai acontecer nada, relata.

Édina ressalta que estamos a dois anos do fim do período firmado pela Organização das Nações Unidas (ONU) para reduzir em 50% o número de acidentes no mundo. A resolução é de 2011 e termina em 2020.