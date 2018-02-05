Santa Leopoldina é o município do ES onde mais choveu nas últimas 24h

A chuva deve permanecer no Espírito Santo pelos próximos dias Crédito: Vitor Jubini | GZ

A chuva no Estado se mantém forte após o final de semana. Santa Leopoldina, na região Centro-Serrana do Espírito Santo, é o município onde mais choveu na últimas 24 horas, com 92 milímetros acumulados de água. Em Linhares, Norte do ES, a chuva acumulada superou a média histórica para o município no mês de fevereiro. De acordo como Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) a chuva deve permanecer no Espírito Santo pelos próximos dias.

Após um final de semana com muita chuva e temperaturas mais baixas, a semana não deve ser diferente. Depois de Santa Leopoldina, os municípios que mais registraram chuva foram São Domingos do Norte, com 83 mm e Vila Velha, com 82 mm. A medição foi feita entre as 9h deste domingo (4) e 9h desta segunda-feira (5).

Em Linhares, de acordo com o Incaper, a chuva acumulada nos últimos quatro dias superou a média histórica para o município no mês de fevereiro, com 169 mm. Em outras localidades do Norte do Estado, o total de chuva acumulada está próxima de alcançar a média. Na região Metropolitana e no Centro-sul, a chuva acumulada está entre 35 e 65 % em comparação à média.

VITÓRIA

Na Capital, de acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as últimas 24 horas acumularam 44,3 mm de chuva. Vitória foi um dos municípios onde mais choveu no Estado. Já nos últimos quatro dias, o Incaper calculou 84 mm de chuva.

Situação dos municípios atingidos pelas chuvas

A Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil registrou os municípios em que a chuva deixou famílias desalojadas ou vias interditadas por desabamento desde que a chuva chegou ao ES.

Vitória

Cinco residências foram interditadas pela Defesa Civil de Vitória, no bairro Jesus de Nazareth, na quarta-feira (31). O motivo da interdição foi o rolamento de um bloco de pedra, cinco famílias consentiram em sair dos imóveis e estão abrigadas em casas de parentes e amigos.

Vila Velha

Nesta segunda -feira (5), houve queda parcial de telhado de quadra de bocha em Cobilândia, e uma árvore caiu sobre um veículo em Cristóvão Colombo.

Cariacica

Desabamento de uma residência de dois pavimentos com uma vitima sob os escombros, em São Geraldo Cariacica. No Bairro Presidente Médici, beco Santa Teresa, houve um desabamento de muro colocando uma residência em risco. O imóvel foi interditado temporariamente, e aguarda avaliação de Engenheiro da prefeitura. Duas famílias estão desalojadas.

Vila Valério

Foram registradas duas ocorrências no município, uma de queda de árvore e outra de desabamento parcial de muro, sem vitimas.

Santa Teresa

Foi registrada ocorrência na manhã desta segunda - feira (5), a queda de um talude na estrada que sobe para são Roque do Canaã, na ES089 sentido a Santa Teresa. O local está sendo liberado.