'Saidinha' de Natal: 38 presos do ES não retornaram aos presídios após feriado

Casa de Custódia de Vila Velha (Cascuvv): de lá foram liberados 306 detentos, e um total de 7 deles não retornaram após o fim do feriado Crédito: Divulgação

Um levantamento inicial da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) indica que pelo menos 38 presos que receberam o indulto de Natal, e garantiram a famosa "saidinha", não retornaram para as unidades penitenciárias no prazo determinado pela Justiça Estadual.

Na lista abaixo é possível conferir o nome dos detentos que até a tarde desta sexta-feira (27) ainda não tinham voltado para a prisão. Confira:

O fato já foi comunicado, inicialmente, ao Ciodes, à Polinter (Serviço de Polícia Interestadual) da Polícia Civil, ao Ministério Público do Estado (MPES), e ainda ao Juizado de Execução de cada município onde o detento está alocado. De acordo com a Sejus, a medida é necessária para garantir a segurança da população e para que os órgãos tenham informações em casos de ocorrências policiais.

Nessa situação, caberá aos juizados expedirem novos mandados de prisão para os detentos que não retornaram. Há situações, segundo a Sejus, em que os presos acabam se apresentando voluntariamente ao presídio e informando as suas justificativas. Eles são recebidos e os juízes são comunicados sobre os fatos. A expectativa é de que isto possa ocorrer até a próxima segunda-feira (30). Não há liberação de presos para o ferido do Ano Novo.

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DADOS DA LIBERAÇÃO

No Espírito Santo, um total de 1.671 presos tiveram acesso ao benefício da saída temporária para o feriado do Natal. A maior parte dos benefícios foi registrada na Penitenciária Semiaberta de Vila Velha (PSVV), onde 742 detentos foram liberados. É de lá também o maior número de evasões, uma vez que 31 deles não retornaram para a unidade.

Em segundo lugar está a Casa de Custódia de Vila Velha (Cascuvv), localizada na Glória. De lá foram liberados 306 detentos, e um total de 7 deles não retornaram após o fim do feriado.