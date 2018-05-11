Saída temporária de Dia das Mães: Justiça libera 1.517 presos no ES

Crédito: Chico Guedes | Arquivo

O Dia das Mães em 2018 será comemorado neste domingo (13). E como acontece todos os anos, presos que cumprem pena em regime semiaberto recebem o benefício da saída temporária e ficam sete dias em casa, com seus familiares, com autorização da Justiça. No Espírito Santo, 1.517 detentos terão o benefício, segundo a Secretaria de Estado da Justiça.

Entre os detentos beneficiados, conforme informou com exclusividade a coluna do Leonel Ximenes desta quinta-feira (9), está Odessi Martins da Silva Júnior, o Lumbrigão, que está no regime semi-aberto e foi condenado a 23 anos de prisão pelo assassinato do juiz Alexandre Martins de Castro Filho, em 2003. O crime chocou o Estado na época. O pai do juiz, Alexandre Martins de Castro mostrou, no entanto, no Facebook do Gazeta Online, após o anúncio do benefício concedido a Lumbrigão, sua indignação com a soltura.

"São as incoerências de um sistema penal falido, que permite que um assassino condenado passe o dia com sua mãe, mas não considera que o pai da vítima não verá seu filho", escreveu no Facebook do Gazeta Online.

A Sejus informa ainda que os presos não são liberados todos nos mesmos dias. Alguns saem antes, outros depois. Mas o período fora é igual para qualquer interno: o de sete dias.

De acordo com a legislação, para obter o benefício, o detento precisa apresentar bom comportamento e tempo de cumprimento de pena. Além disso, precisa cumprir as seguintes exigências: voltar para o presídio no dia e horários combinados, não cometer nenhum ato ilícito, não frequentar locais como bares, bailes e festas, permanecer em casa durante a noite.

Em 2017, um total de 1.510 detentos receberam o benefício da saída temporária no Dia das Mães. Desse número, 27 não retornaram, ou seja, um índice de 1,79%.