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Quarto dia seguido

Saiba quais são pontos de protesto de caminhoneiros nesta quinta no ES

Os protestos dos caminhoneiros em várias rodovias do Brasil afetam o abastecimento de combustível em algumas cidades do Espírito Santo

Publicado em 24 de Maio de 2018 às 13:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 mai 2018 às 13:02
Protesto de caminhoneiros na região do trevo de Viana Crédito: Caíque Verli
O Espírito Santo tem vários pontos de manifestação dos caminhoneiros contra o alto preço do diesel nesta quinta-feira (24). O protesto é nacional e já está no quarto dia seguido em todo o país.
Os pontos são de Norte a Sul do Estado, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da concessionária Eco101, que administra a via no Estado. 
Os protestos dos caminhoneiros em várias rodovias do Brasil está afetando o abastecimento de combustível em alguns lugares do Espírito Santo. A Centrais de Abastecimento do Espírito Santo (Ceasa) também está com o trânsito interrompido. 
No caso da BR 101, há interdição da faixa norte do quilômetro 159, em Linhares, e o fluxo de veículos também segue por desvio no local. 
> Saiba mais sobre o protesto dos caminhoneiros
Nos demais trechos, não há interdição da pista principal, segundo a concessionária Eco101. Veículos de passeio, ônibus, motos e veículos de emergência estão liberados para seguirem viagem. Caminhões e carretas, no entanto, são sempre abordados. 
Atualizado às 22h15
VEJA PONTOS DE MANIFESTAÇÃO NESTA MANHÃ
BR 101
- Km 137 (Linhares)
- Km 159 (Bebedouro, em Linhares)
- Km 204 (trevo com a BR 259, em João Neiva)
- Km 214 (trevo de acesso à Aracruz, Ibiraçu)
- Km 247 (zona rural da Serra)
- Km 285 (Rodovia do Contorno, em Cariacica)
- Km 304 (trevo com a BR 262 e em frente com o posto Flecha, em Viana)
- Km 376 (Iconha)
- Km 414 (Trevo de Safra, Itapemirim)
BR 262
- Km 95 (Fazenda do Estado, Pedra Azul, Domingos Martins)
- Km 156 (Ibatiba)
BR 259
- Km 46 (Colatina)
- Km 51 (Colatina)
- Km 100 (Baixo Guandu)
BR 447
- Km 13,7 (trevo de acesso ao porto de Capuaba, Vila Velha)

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