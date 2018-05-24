Saiba quais são pontos de protesto de caminhoneiros nesta quinta no ES

Protesto de caminhoneiros na região do trevo de Viana Crédito: Caíque Verli

O Espírito Santo tem vários pontos de manifestação dos caminhoneiros contra o alto preço do diesel nesta quinta-feira (24). O protesto é nacional e já está no quarto dia seguido em todo o país.

Os pontos são de Norte a Sul do Estado, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da concessionária Eco101, que administra a via no Estado.

No caso da BR 101, há interdição da faixa norte do quilômetro 159, em Linhares, e o fluxo de veículos também segue por desvio no local.

Nos demais trechos, não há interdição da pista principal, segundo a concessionária Eco101. Veículos de passeio, ônibus, motos e veículos de emergência estão liberados para seguirem viagem. Caminhões e carretas, no entanto, são sempre abordados.

Atualizado às 22h15

VEJA PONTOS DE MANIFESTAÇÃO NESTA MANHÃ

BR 101

- Km 137 (Linhares)

- Km 159 (Bebedouro, em Linhares)

- Km 204 (trevo com a BR 259, em João Neiva)

- Km 214 (trevo de acesso à Aracruz, Ibiraçu)

- Km 247 (zona rural da Serra)

- Km 285 (Rodovia do Contorno, em Cariacica)

- Km 304 (trevo com a BR 262 e em frente com o posto Flecha, em Viana)

- Km 376 (Iconha)

- Km 414 (Trevo de Safra, Itapemirim)

BR 262

- Km 95 (Fazenda do Estado, Pedra Azul, Domingos Martins)

- Km 156 (Ibatiba)

BR 259

- Km 46 (Colatina)

- Km 51 (Colatina)

- Km 100 (Baixo Guandu)

BR 447