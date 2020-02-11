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#GazetaNaFolia

Saiba como Roberto Carlos será representado no desfile da Boa Vista

Atual campeã do Carnaval de Vitória, a escola de Cariacica vai falar sobre os músicos capixabas que fizeram história

Publicado em 11 de Fevereiro de 2020 às 06:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 fev 2020 às 06:00
O cantor Roberto Carlos Crédito: Site Roberto Carlos/Divulgação
Em um enredo que trata dos músicos capixabas, é claro que o cachoeirense Roberto Carlos não poderia ficar de fora do desfile da Independente de Boa Vista, atual campeã do Carnaval de Vitória.
A escola de Cariacica convidou, para desfilar no Sambão do Povo neste ano, Fábio Freitas, cover do rei desde a década de 1990. Natural de Iúna, Fábio vai sair no segundo carro alegórico da Boa Vista, que abordará o Rock e a Bossa Nova. Vai ser uma homenagem muito bonita aos artistas capixabas. O cover do Roberto aceitou o convite e vai desfilar ao lado de uma escultura do calhambeque, antecipa o presidente da escola, Emerson Xumbrega, em entrevista para A Gazeta
O veículo fará referência à canção O Calhambeque, música de sucesso do rei na década de 1960. A escultura é um dos trabalhos feitos por uma equipe do Festival Folclórico de Parintins, no Amazonas, contratada para reforçar a escola. 

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Fábio já é conhecido no Estado, com agenda de shows no Espírito Santo e em todo o Brasil, sempre representando o rei Roberto Carlos.Em 2018, A Gazeta entrevistou Fábio, contando que o cover já esteve frente a frente com seu ídolo em duas oportunidades. A primeira foi em 1987, no Álvares Cabral. Dois meses depois, Fábio e seu ídolo se reencontraram na extinta casa de shows Canecão, no Rio de Janeiro, e Fábio foi até reconhecido pelo original.
Toda criança aos 11 anos está procurando por um ídolo e ele surgiu nessa época, no início dos anos 1960. Quando ouvi O Calhambeque, Splish Splash e escutei as guitarras do Roberto, pensei: ele é o cara, meu ídolo, e nunca mais o larguei, comentou Fábio em 2018.

COMO SERÁ O DESFILE

No desfile da Boa Vista deste ano, cada ala ou carro vai representar um artista ou um ritmo da cultura capixaba. Além do segundo carro, o primeiro vai falar sobre música clássica; o terceiro, o axé e o forró; já o quarto e último vai abordar o próprio samba, lembrando de todos os intérpretes das escolas do Carnaval de Vitória.
A Boa Vista, agremiação de Cariacica, será a quarta escola a desfilar no Grupo Especial do Carnaval de Vitória, que acontece uma semana antes da folia oficial.  

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