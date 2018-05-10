Árvore cai sobre carro na Praia do Canto

Um veiculo Ford Ka branco foi atingido por uma árvore na noite desta quarta-feira (09), por volta das 18h50. O acidente aconteceu no cruzamento da Avenida Rio Branco com a Rua Chapot Prevost, Praia do Canto, Vitória. Não houve feridos. Dentro do veículo havia uma cadeirinha de bebê.

A Guarda Municipal de Vitória confirmou o acidente e afirmou que não houve vítimas. Segundo a moradora Nicoly Dalmasio, que estava no local, a árvore caiu na traseira do veiculo e o motorista saiu sem nenhum ferimento. De acordo com a moradora, a traseira do carro ficou completamente amassada.