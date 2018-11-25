Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Trânsito

Ruas são interditadas para procissão religiosa em Vila Velha

A interdição é para a passagem da procissão Festa Cristo Rei organizada pela Paróquia Santa Rita de Cássia

Publicado em 25 de Novembro de 2018 às 12:28

Redação de A Gazeta

A interdição vai acontecer das 15h30 às 17 horas Crédito: Divulgação/PMVV
Seis ruas vão ser interditadas parcialmente neste domingo (25) nos bairros Alvorada, Alecrim, Primeiro de Maio e Santa Rita, em Vila Velha. A interdição, que vai acontecer das 15h30 às 17 horas, é para a passagem da procissão Festa Cristo Rei organizada pela Paróquia Santa Rita de Cássia.
O percurso começará nas ruas Jundiaí, Ana Siqueira e Rua Tapajós, em Alvorada; Rua Fernando Antônio da Siqueira, em Alecrim, Rua São Judas Tadeu, Primeiro de Maio; e Rua Darci Vargas, em Santa Rita.
O setor de Interdições da Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito (Semdest) vai sinalizar todo o percurso que terá o acompanhamento da Guarda Municipal para a segurança e proteção dos participantes.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados