Ruas são interditadas para procissão religiosa em Vila Velha

Seis ruas vão ser interditadas parcialmente neste domingo (25) nos bairros Alvorada, Alecrim, Primeiro de Maio e Santa Rita, em Vila Velha. A interdição, que vai acontecer das 15h30 às 17 horas, é para a passagem da procissão Festa Cristo Rei organizada pela Paróquia Santa Rita de Cássia.
O percurso começará nas ruas Jundiaí, Ana Siqueira e Rua Tapajós, em Alvorada; Rua Fernando Antônio da Siqueira, em Alecrim, Rua São Judas Tadeu, Primeiro de Maio; e Rua Darci Vargas, em Santa Rita.
O setor de Interdições da Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito (Semdest) vai sinalizar todo o percurso que terá o acompanhamento da Guarda Municipal para a segurança e proteção dos participantes.