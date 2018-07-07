Ruas e terrenos viram pátios improvisados na Grande Vitória

Carros apreendidos Crédito: Paulo Panaro

O volume de apreensões de veículos na Serra, em Vitória e em Cariacica é grande e, por falta de espaço em pátios, muitos desses carros e motos são colocados em locais improvisados perto de delegacias e até em frente a elas, no meio da rua, sem nenhuma estrutura de organização e segurança.

Na Serra, por exemplo, o número de veículos apreendidos por envolvimento em crimes, como furto e roubo, subiu sete vezes no ano passado. Em dezembro, estavam sob a tutela da Delegacia Regional da cidade 947 veículos. No primeiro semestre daquele ano eram 130, segundo inspeções da promotoria do Estado.

Para receber parte desses veículos, foi improvisado um pátio ao lado do Terminal de Laranjeiras. O lugar não tem muro e os carros ficam abandonados no local. Muitos estão com janelas e vidros quebrados, o que facilita ainda mais o furto não só de peças, mas também dos próprios carros.

Já em Vitória, as inspeções realizadas pelo promotor Paulo Panaro, da 20ª e 21ª Promotorias, responsável pelo controle externo da atividade policial, apontam que a Delegacia Regional de Vitória contava, em dezembro passado, com 480 veículos apreendidos. Nesse caso, todos guardados nas ruas do bairro Horto, na Capital, em frente e nas proximidades da unidade.

São os canteiros e as vias da cidade que fazem o papel de depósito para carros apreendidos. Quem precisa atravessar a rua em determinados pontos não pode usar as calçadas gramadas. Elas estão ocupadas com os veículos. Ali estão até carros completamente destruídos.

Carros apreendidos Crédito: Paulo Panaro

Em Cariacica, em um pátio improvisado ao lado do Estádio Kleber Andrade, foram depositados, até junho do ano passado, 90 veículos, todos sob a responsabilidade da Delegacia Regional.

São locais, relata Panaro, que não possuem segurança adequada. Um exemplo vem de Cariacica. O portão do terreno que serve como pátio está fechado com corrente e cadeado. O curioso é que o muro ao lado está destruído, com um fechamento improvisado de tapume.

SOLUÇÃO

São por situações como esta que o promotor avalia que o Estado precisa investir em espaços adequados para o armazenamento dos veículos apreendidos e que estão sob a responsabilidade das delegacias.

O local, diz Panaro, precisa contar com segurança patrimonial em número suficiente, alarme, cerca eletrônica, videomonitoramento e iluminação. Além de um cartório com sistema informatizado para fazer o controle e manter a organização. Não se pode ficar refém da memória dos policiais.

O promotor destaca que estas exigências são essenciais, uma vez que se trata de bens do cidadão. A pessoa foi impedida de ter o seu bem, que tem que estar resguardado pelo Estado. E ela tem o direito de recebê-lo no mesmo estado, ou terá que ser indenizado, assinala.

DADOS

Delegacias

Serra

Veículos ficam em um pátio próximo ao Terminal de Laranjeiras, sem muro. Antes ficavam na Avenida Eudes Scherrer, em frente à delegacia.

Veículos apreendidos em 2017

Janeiro a junho: 130

Julho a dezembro: 947

Vitória

Caros ficam armazenados nas ruas do bairro Horto, em cima das calçadas ou nos espaços de estacionamento das vias. Já houve registro de quatro furtos este ano.

Veículos apreendidos em 2017

Julho a dezembro: 480 carros nas ruas.

Cariacica

Os carros ficavam em frente à delegacia e foram transferidos para um pátio próximo ao Estádio Kleber Andrade.

Veículos apreendidos em 2017

Janeiro a junho: 90 carros armazenados

SESP: LEILÃO DEVE ESVAZIAR DEPÓSITOS

Por nota, a Secretaria de Segurança Pública (Sesp) se limitou a informar que no último dia 4 foi assinado um ato normativo que permitirá ao Estado leiloar veículos apreendidos em inquéritos policiais, procedimentos ou processos criminais e de apuração de atos infracionais. A expectativa é de que, desta forma, os pátios da Polícia Civil possam ser esvaziados.

Informa ainda que o mesmo documento discrimina quais vão ser as regras de gestão de veículos apreendidos e de observância obrigatória por todas as unidades judiciárias.

INÍCIO

Não foi informado, nem mesmo na coletiva realizada no último dia 4, quando ocorrerá o primeiro leilão para dar início ao esvaziamento dos pátios, depósitos e ruas.

A Sesp nada comentou, em sua nota, sobre as requisições e solicitações oficiais feitas pelo Ministério Público do Estado para que fossem adotadas providências para o esvaziamento dos pátios, de depósitos e ruas. No documento foi dado prazo de dez dias.