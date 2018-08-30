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Cariacica

Rua passa por reparo após carro cair em buraco em vaga de rotativo

Rua Francisco Alves terá manilhas trocadas. Nesta quarta-feira (29), um veículo foi danificado após cair em um buraco em uma vaga de estacionamento rotativo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 ago 2018 às 12:56

Publicado em 30 de Agosto de 2018 às 12:56

Funcionários da Prefeitura de Cariacica realizam reparos na Rua Francisco Alves, em Campo Grande Crédito: Eduardo Dias
Após publicação do Gazeta Online sobre um carro que caiu em um buraco em uma vaga de estacionamento rotativo nesta quarta (29), na Rua Francisco Alves, em Campo Grande, Cariacica, funcionários da prefeitura trabalharam no local, na manhã desta quinta (30), para trocar manilhas do sistema pluvial que, por estarem danificadas, colaboraram para que um buraco abrisse. A rua permanecerá interditada até a conclusão dos reparos.
PREFEITURA
A Prefeitura de Cariacica afirma que equipes de manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminfra) localizaram o ponto de vazamento na rede de drenagem, que resultou nos buracos ao longo da Rua Francisco Alves. Segundo a prefeitura, o serviço inclui troca de manilhas e, por isso, durante o trabalho a rua ficará interditada. A previsão é de que tudo fique pronto até as 18h desta quinta. 
Funcionários da Prefeitura de Cariacica realizam reparos na Rua Francisco Alves, em Campo Grande Crédito: Eduardo Dias
CARRO DANIFICADO
Nesta quarta-feira (29), o motorista de aplicativo Manasses de Almeida teve o carro danificado após cair no buraco em uma das vagas do estacionamento rotativo da Rua Francisco Alves, em Campo Grande, Cariacica. Segundo Manasses, o prejuízo com o carro, um Fiat Grand Siena, gira em torno de R$ 5 mil. Ele afirmou que comerciantes ajudaram a remover o veículo e que o buraco não estava sinalizado.
Ao tentar estacionar em vaga de rotativo na Rua Francisco Alves, em Cariacica, carro caiu em buraco não sinalizado Crédito: Internauta/Gazeta Online
 
TEVE PREJUÍZO? VEJA COMO PROCEDER
Em casos como esse acima, em que um cidadão acaba prejudicado por um buraco em via pública, pode surgir a dúvida de como proceder em relação à busca por direitos e indenização. O advogado especializado em Direito Processual Civil e Direito do Consumidor e professor da Faculdade de Direito de Vitória (FDV), Luiz Gustavo Tardin, esclarece o que deve ser feito para que os danos sejam ressarcidos.
De acordo com Tardin, o primeiro passo é provar o dano com fotos e vídeos, e também anotar nomes de testemunhas. Depois, é preciso identificar a qual órgão pertence à obra e então realizar um orçamento em três possíveis oficinas. O concerto será realizado na de menor valor e, então, entrar com uma ação de reparação de danos. Caso o veículo tenha seguro, a cobrança será feita pela franquia.
Se o veículo prejudicado for um táxi, por exemplo, ele também pode cobrar os lucros que ele perdeu por causa do acidente. Antes da ação, ele pode procurar o órgão e fazer a reclamação para ver se indenizam sem precisar procurar a justiça. Deve ser uma reclamação escrita e é necessário protocolar no órgão, explica o advogado.
Caso valor da indenização seja de 40 salários mínimos, a ação deve ser feita no Juizado Especial Cível ou Juizado Especial da Fazenda Pública. Se o valor for igual ou superior a 60 salários mínimos, o cidadão deve procurar a justiça comum.

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