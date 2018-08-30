Rua passa por reparo após carro cair em buraco em vaga de rotativo

Funcionários da Prefeitura de Cariacica realizam reparos na Rua Francisco Alves, em Campo Grande Crédito: Eduardo Dias

Gazeta Online sobre Após publicação dosobre um carro que caiu em um buraco em uma vaga de estacionamento rotativo nesta quarta (29) , na Rua Francisco Alves, em Campo Grande, Cariacica, funcionários da prefeitura trabalharam no local, na manhã desta quinta (30), para trocar manilhas do sistema pluvial que, por estarem danificadas, colaboraram para que um buraco abrisse. A rua permanecerá interditada até a conclusão dos reparos.

PREFEITURA

A Prefeitura de Cariacica afirma que equipes de manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminfra) localizaram o ponto de vazamento na rede de drenagem, que resultou nos buracos ao longo da Rua Francisco Alves. Segundo a prefeitura, o serviço inclui troca de manilhas e, por isso, durante o trabalho a rua ficará interditada. A previsão é de que tudo fique pronto até as 18h desta quinta.

Funcionários da Prefeitura de Cariacica realizam reparos na Rua Francisco Alves, em Campo Grande Crédito: Eduardo Dias

CARRO DANIFICADO

carro danificado após cair no buraco em uma das vagas do estacionamento rotativo da Rua Francisco Alves, em Campo Grande, Cariacica. Segundo Manasses, o prejuízo com o carro, um Fiat Grand Siena, gira em torno de R$ 5 mil. Ele afirmou que comerciantes ajudaram a remover o veículo e que o buraco não estava sinalizado. Nesta quarta-feira (29), o motorista de aplicativo Manasses de Almeida teve o, em Campo Grande, Cariacica. Segundo Manasses, o prejuízo com o carro, um Fiat Grand Siena, gira em torno de R$ 5 mil. Ele afirmou que comerciantes ajudaram a remover o veículo e que o buraco não estava sinalizado.

Ao tentar estacionar em vaga de rotativo na Rua Francisco Alves, em Cariacica, carro caiu em buraco não sinalizado Crédito: Internauta/Gazeta Online





TEVE PREJUÍZO? VEJA COMO PROCEDER

Em casos como esse acima, em que um cidadão acaba prejudicado por um buraco em via pública, pode surgir a dúvida de como proceder em relação à busca por direitos e indenização. O advogado especializado em Direito Processual Civil e Direito do Consumidor e professor da Faculdade de Direito de Vitória (FDV), Luiz Gustavo Tardin, esclarece o que deve ser feito para que os danos sejam ressarcidos.

De acordo com Tardin, o primeiro passo é provar o dano com fotos e vídeos, e também anotar nomes de testemunhas. Depois, é preciso identificar a qual órgão pertence à obra e então realizar um orçamento em três possíveis oficinas. O concerto será realizado na de menor valor e, então, entrar com uma ação de reparação de danos. Caso o veículo tenha seguro, a cobrança será feita pela franquia.

Se o veículo prejudicado for um táxi, por exemplo, ele também pode cobrar os lucros que ele perdeu por causa do acidente. Antes da ação, ele pode procurar o órgão e fazer a reclamação para ver se indenizam sem precisar procurar a justiça. Deve ser uma reclamação escrita e é necessário protocolar no órgão, explica o advogado.