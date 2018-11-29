Ônibus do sistema Transcol vão operar normalmente neste fim de semana Crédito: Bernardo Coutinho

O edital de greve dos rodoviários foi publicado nesta quinta-feira (29), como o presidente do sindicato da categoria, José Carlos Salles Cardoso, já havia adiantado à reportagem do Gazeta Online nesta quarta (28). O documento, conforme determina a lei, deve ser publicado com 72 horas de antecedência à paralisação. Os rodoviários prometem cruzar os braços a partir da zero hora da próxima segunda-feira (3). No edital (veja abaixo), é prometida, durante a paralisação, a circulação de 30% da frota dos ônibus que operam o sistema.

A aprovação pela greve ocorreu nesta terça-feira (27) após duas assembleias com os rodoviários. Eles não aceitaram a proposta dos patrões de reajuste linear de 2% nos salários, tíquete-alimentação e plano de saúde. Os rodoviários pedem 4% de reajuste da inflação mais o ganho real. Atualmente, o salário dos motoristas é de R$ 2.228 e do cobrador é de R$ 1.150, o tíquete é de R$ 696. Já tivemos cinco reuniões e nada foi resolvido, a classe está insatisfeita, afirma o presidente do Sindirodoviários.

A paralisação vai afetar tanto os ônibus do Sistema Transcol quanto os municipais de Vitória e Vila Velha. Atualmente, cerca de 700 mil pessoas utilizam o transporte público todos os dias.

No próximo domingo (2), a categoria fará uma reunião para decidir como será o movimento. Se até lá houver alguma proposta das empresas, os rodoviários prometem estudá-la, evitando a paralisação. No entanto, o movimento segue confirmado para segunda-feira.

Your browser does not support the audio element. Rodoviários publicam edital com paralisação prevista para segunda-feira

Edital da greve dos rodoviários publicado na edição desta quinta em A GAZETA Crédito: Reprodução

"Vamos respeitar a lei de greve, colocando 30% da frota nas ruas. Vamos fazer uma greve com responsabilidade. Há muito tempo o rodoviário está tendo perdas", disse o presidente do SindiRodoviários.

A GVBus diz que vai aguardar a comunicação oficial do movimento para tomar as medidas legais para a manutenção do funcionamento do Sistema Transcol, com o objetivo de garantir o direito de ir e vir da população.

PREJUÍZO NO COMÉRCIO

O início da greve está preocupando os comerciantes. O diretor da Federação do Comércio do Espírito Santo (Fecomércio), José Antônio Pupim, estima que o prejuízo seja de R$ 15 milhões. Espero que as partes tenham bom senso e resolvam o problema. Podemos ajudar nas negociações caso queiram. Esperamos que as vendas de Natal sejam boas e isso não pode atrapalhar.