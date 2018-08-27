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Manifestação na Glória

Rodoviários protestam contra transporte clandestino em Vila Velha

Trecho em frente a um supermercado na Avenida Carlos Lindenberg está interditado pelos manifestantes

Publicado em 27 de Agosto de 2018 às 13:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 ago 2018 às 13:28
Manifestação de motoristas da viação Sanremo interditam Av. Carlos Lindenberg, em Vila velha, contra transporte clandestino Crédito: Internauta/Gazeta Online
Motoristas e cobradores da Viação Sanremo, de Vila Velha, interditaram a Avenida Carlos Lindenberg, na manhã desta segunda-feira (27), em protesto contra as vans de transporte clandestino que circulam pelo município.
O trecho próximo a um supermercado foi fechado com ônibus que impediram o tráfego nos dois sentidos. De acordo com um dos motoristas que participou da manifestação, cerca de 200 funcionários estiveram no local, além de 40 ônibus.
"Vamos ficar até que o prefeito cumpra a lei e paralise o transporte clandestino. Por causa dessa concorrência, mais de 300 pessoas já perderam o emprego, estamos cheios de conversa, já conversamos muito, sempre levamos o assunto, mas não resolvem", relatou o motorista.
PREFEITURA
Em nota, a Prefeitura de Vila Velha, por meio da Secretaria de Defesa Social e Trânsito, informa que o município realiza diariamente a fiscalização do transporte irregular de passageiros e que, desde o início do ano, quase 100 operações de fiscalização já foram realizadas, com a autuação de mais de 200 veículos irregulares.
A Prefeitura esclarece ainda que está aguardando a celebração de um convênio com o Departamento de Trânsito do Espírito Santo (Detran) para iniciar o recolhimento dos veículos irregulares a um pátio.
Além disso, completa que uma equipe da Guarda Municipal acompanha desde a manhã desta segunda-feira (27), o protesto dos motoristas da empresa de ônibus Sanremo na Avenida Carlos Lindenberg, na Glória, no sentido centro, para manter o fluxo de trânsito no local, com a liberação de pelo menos uma das faixas da via. 
Rodoviários protestam contra transporte clandestino em Vila Velha
 
Manifestação de motoristas da viação Sanremo interditam Av. Carlos Lindenberg, em Vila velha, contra transporte clandestino Crédito: Internauta/Gazeta Online

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