Rodoviários protestam contra transporte clandestino em Vila Velha

Manifestação de motoristas da viação Sanremo interditam Av. Carlos Lindenberg, em Vila velha, contra transporte clandestino Crédito: Internauta/Gazeta Online

Motoristas e cobradores da Viação Sanremo, de Vila Velha, interditaram a Avenida Carlos Lindenberg, na manhã desta segunda-feira (27), em protesto contra as vans de transporte clandestino que circulam pelo município.

O trecho próximo a um supermercado foi fechado com ônibus que impediram o tráfego nos dois sentidos. De acordo com um dos motoristas que participou da manifestação, cerca de 200 funcionários estiveram no local, além de 40 ônibus.

"Vamos ficar até que o prefeito cumpra a lei e paralise o transporte clandestino. Por causa dessa concorrência, mais de 300 pessoas já perderam o emprego, estamos cheios de conversa, já conversamos muito, sempre levamos o assunto, mas não resolvem", relatou o motorista.

PREFEITURA

Em nota, a Prefeitura de Vila Velha, por meio da Secretaria de Defesa Social e Trânsito, informa que o município realiza diariamente a fiscalização do transporte irregular de passageiros e que, desde o início do ano, quase 100 operações de fiscalização já foram realizadas, com a autuação de mais de 200 veículos irregulares.

A Prefeitura esclarece ainda que está aguardando a celebração de um convênio com o Departamento de Trânsito do Espírito Santo (Detran) para iniciar o recolhimento dos veículos irregulares a um pátio.

Além disso, completa que uma equipe da Guarda Municipal acompanha desde a manhã desta segunda-feira (27), o protesto dos motoristas da empresa de ônibus Sanremo na Avenida Carlos Lindenberg, na Glória, no sentido centro, para manter o fluxo de trânsito no local, com a liberação de pelo menos uma das faixas da via.

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