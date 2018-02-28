Obras na Rodovia Leste Oeste, em Cariacica 2017 Crédito: Patrícia Scalzer

Assim como a Avenida Leitão da Silva , o prazo para a conclusão das obras da Rodovia Leste Oeste e para a liberação do tráfego será estendido. O novo eixo de ligação entre Cariacica e Vila Velha estará livre até o final de abril, mas só para a passagem de veículos leves. As intervenções na pista devem seguir por mais 12 meses.

Your browser does not support the audio element. Rodovia Leste Oeste liberada em abril, mas só para veículos leves

Após mais de 10 anos de obras  e uma sucessão de promessas não cumpridas  a previsão apresentada pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER) no ano passado era de que a rodovia estaria pronta para o tráfego em dezembro. Depois, passou o prazo para este mês e, nesta terça-feira (27), um novo ajuste ao calendário de obras foi apresentado, com a perspectiva que até abril sejam concluídas as intervenções necessárias. Mas para veículos leves porque, para os pesados, vai demorar um pouco mais.

"Essa é uma obra muito complexa, em solo mole, com viadutos, pontes. Esperamos finalizar as pequenas intervenções e liberação para o tráfego até abril. Inicialmente para veículos pequenos, e aí vamos evoluindo as obras e liberando para um fluxo maior e de veículos pesados", afirma Enio Bergoli, diretor geral do DER.

Bergoli diz que em um contrato recente foram definidos a adequação operacional, interfaces, acessos e melhorias nas obras executadas na primeira fase. Esse trabalho deve levar mais um ano, extrapolando o último prazo estabelecido para conclusão das intervenções, que seria no final de 2018. Quando a obra teve início, em 2007, a projeção era de que a Leste-Oeste seria concluída em dois anos. As desapropriações exigidas na região são apontadas como um das dificuldades para o cumprimento dos prazos.

A Rodovia Leste Oeste vai ligar a Avenida Darly Santos, em Vila Velha, com a BR 262, em Campo Grande. Quando concluída, Bergoli destaca que será um importante eixo logístico e ainda vai retirar o tráfego pesado que passa, atualmente, por Jardim América e São Torquato, e causa engarrafamentos para a Segunda Ponte. A estimativa de custos para a Rodovia é da ordem de R$ 300 milhões aos cofres do Estado.

HISTÓRICO

2007 - Início das obras da Rodovia Leste Oeste, com previsão de conclusão em 2009

2009 - As obras ainda estão no início e a data da entrega foi adiada para 2015

2014 - As obras foram paralisadas por falta de recursos

2015 - Obras retomadas e nova data para conclusão da rodovia é 2017

08/2017 - DER afirma que 80% da rodovia está concluída e que em dezembro o tráfego para veículos estaria liberado

12/2017 - DER diz que a chuva atrasou as obras e a via será aberta para passagem de veículos em fevereiro de 2018